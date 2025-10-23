Захисники України відбили понад сотню атак на фронті, найчастіше ворог атакує Покровський напрямок – Генштаб
Київ • УНН
Українські війська стримують наступ росіян на кількох напрямках. Відбулося 103 бойові зіткнення, ворог здійснив 48 авіаударів та застосував понад 2,6 тисячі дронів.
Українські війська продовжують стримувати наступальні дії російських загарбників на кількох напрямках фронту, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. За даними Генштабу, станом на 22:00 23 жовтня відбулося 103 бойові зіткнення, пише УНН.
Деталі
Ворог активізував авіацію – здійснив 48 авіаударів і скинув понад сотню керованих авіабомб, а також застосував понад 2,6 тисячі дронів-камікадзе та провів близько 3,7 тисячі обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.
Найгарячішим залишається Покровський напрямок, де російські штурмові групи намагалися просунутися біля низки населених пунктів. Українські захисники відбили 31 атаку, знищивши щонайменше 58 окупантів і десять безпілотників, ще 25 росіян отримали поранення.
Активні бої також тривають на Костянтинівському, Олександрівському, Лиманському та Слов’янському напрямках, де українські підрозділи стримують натиск противника. На Краматорському напрямку ворог цього дня не проводив наступальних дій.
Генштаб наголошує, що Сили оборони зосереджують зусилля на зриві планів російських окупантів і виснаженні їхнього бойового потенціалу. Українські підрозділи продовжують тримати оборону, завдаючи противнику значних втрат по всій лінії фронту.
