Захисники України відбили понад сотню атак на фронті, найчастіше ворог атакує Покровський напрямок – Генштаб

$41.760.01
48.370.10
ukenru
Ексклюзив
17:55 • 11033 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
17:35 • 14357 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
14:19 • 17593 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
23 жовтня, 11:30 • 29616 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
23 жовтня, 11:05 • 26007 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
23 жовтня, 10:56 • 43644 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
23 жовтня, 10:10 • 38545 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 34031 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:30 • 12896 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
23 жовтня, 07:25 • 15336 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green GreyPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.9м/с
77%
745мм
Популярнi новини
Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дімPhoto23 жовтня, 12:16 • 29709 перегляди
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto23 жовтня, 12:24 • 28102 перегляди
У російському Ставрополі "гучно" ліквідували щонайменше трьох російських десантників - ГУРVideo23 жовтня, 13:02 • 14316 перегляди
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі23 жовтня, 13:31 • 16927 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto14:10 • 22581 перегляди
Публікації
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto14:10 • 22583 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України23 жовтня, 10:56 • 43647 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?23 жовтня, 10:10 • 38546 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 34031 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto23 жовтня, 07:21 • 41036 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Блогери
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Польща
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo15:24 • 13907 перегляди
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі23 жовтня, 13:31 • 16930 перегляди
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto23 жовтня, 12:24 • 28106 перегляди
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 38127 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 57680 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Серіали

Захисники України відбили понад сотню атак на фронті, найчастіше ворог атакує Покровський напрямок – Генштаб

Київ • УНН

 • 388 перегляди

Українські війська стримують наступ росіян на кількох напрямках. Відбулося 103 бойові зіткнення, ворог здійснив 48 авіаударів та застосував понад 2,6 тисячі дронів.

Захисники України відбили понад сотню атак на фронті, найчастіше ворог атакує Покровський напрямок – Генштаб

Українські війська продовжують стримувати наступальні дії російських загарбників на кількох напрямках фронту, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. За даними Генштабу, станом на 22:00 23 жовтня відбулося 103 бойові зіткнення, пише УНН.

Деталі

Ворог активізував авіацію – здійснив 48 авіаударів і скинув понад сотню керованих авіабомб, а також застосував понад 2,6 тисячі дронів-камікадзе та провів близько 3,7 тисячі обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Найгарячішим залишається Покровський напрямок, де російські штурмові групи намагалися просунутися біля низки населених пунктів. Українські захисники відбили 31 атаку, знищивши щонайменше 58 окупантів і десять безпілотників, ще 25 росіян отримали поранення.

Активні бої також тривають на Костянтинівському, Олександрівському, Лиманському та Слов’янському напрямках, де українські підрозділи стримують натиск противника. На Краматорському напрямку ворог цього дня не проводив наступальних дій.

В Україну повернули тіла загиблих воїнів: Генштаб розповів про деталі масштабної репатріації23.10.25, 21:31 • 2332 перегляди

Генштаб наголошує, що Сили оборони зосереджують зусилля на зриві планів російських окупантів і виснаженні їхнього бойового потенціалу. Українські підрозділи продовжують тримати оборону, завдаючи противнику значних втрат по всій лінії фронту.

Окупанти атакували рятувальників під час гасіння пожежі на Запоріжжі, є поранений23.10.25, 21:49 • 1402 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна