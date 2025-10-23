$41.760.01
Защитники Украины отбили более сотни атак на фронте, чаще всего враг атакует Покровское направление – Генштаб

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Украинские войска сдерживают наступление россиян на нескольких направлениях. Произошло 103 боевых столкновения, враг совершил 48 авиаударов и применил более 2,6 тысячи дронов.

Защитники Украины отбили более сотни атак на фронте, чаще всего враг атакует Покровское направление – Генштаб

Украинские войска продолжают сдерживать наступательные действия российских захватчиков на нескольких направлениях фронта, нанося противнику значительные потери в живой силе и технике. По данным Генштаба, по состоянию на 22:00 23 октября произошло 103 боевых столкновения, пишет УНН.

Подробности

Враг активизировал авиацию – совершил 48 авиаударов и сбросил более сотни управляемых авиабомб, а также применил более 2,6 тысячи дронов-камикадзе и провел около 3,7 тысячи обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Самым горячим остается Покровское направление, где российские штурмовые группы пытались продвинуться возле ряда населенных пунктов. Украинские защитники отбили 31 атаку, уничтожив по меньшей мере 58 оккупантов и десять беспилотников, еще 25 россиян получили ранения.

Активные бои также продолжаются на Константиновском, Александровском, Лиманском и Славянском направлениях, где украинские подразделения сдерживают натиск противника. На Краматорском направлении враг в этот день не проводил наступательных действий.

В Украину вернули тела погибших воинов: Генштаб рассказал о деталях масштабной репатриации23.10.25, 21:31 • 2274 просмотра

Генштаб подчеркивает, что Силы обороны сосредоточивают усилия на срыве планов российских оккупантов и истощении их боевого потенциала. Украинские подразделения продолжают держать оборону, нанося противнику значительные потери по всей линии фронта.

Оккупанты атаковали спасателей во время тушения пожара в Запорожье, есть раненый23.10.25, 21:49 • 1322 просмотра

Степан Гафтко

