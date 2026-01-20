$43.180.08
МЗС викликало главу місії МКЧХ через неприйнятну заяву про "удари по Україні та рф". Шерер визнав недоречність порівнянь

Київ • УНН

 • 114 перегляди

МЗС України викликало главу Місії МКЧХ через заяву, яка зрівнює відповідальність України та рф за людські страждання. Представники МКЧХ визнали недоречність таких порівнянь.

МЗС викликало главу місії МКЧХ через неприйнятну заяву про "удари по Україні та рф". Шерер визнав недоречність порівнянь

Главу Місії МКЧХ в Україні Хуана-Педро Шерера викликали до МЗС через некоректну заяву одного з регіональних директорів організації, де зрівнюється відповідальність рф як держави-агресора та України, що захищає себе і свій народ, за людські страждання, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у дипвідомстві, 20 січня під час зустрічі українська сторона висловила глибоке розчарування заявою регіонального директора МКЧХ з питань Європи та Центральної Азії від 14 січня 2026 року, в якій, фактично, зрівнюється відповідальність рф як держави-агресора та України, що захищає себе і свій народ, за людські страждання.  

Українська сторона наголосила, що, на відміну від російського агресора, Україна завдає ударів виключно по законних військових об’єктах противника в межах реалізації свого невід’ємного права на самооборону відповідно до Статуту ООН. У цьому контексті, будь-які спроби ототожнення, зрівнювання або проведення хибних паралелей між Україною та росією є аморальними, помилковими та абсолютно неприйнятними 

- йдеться у повідомленні.

В Україні, як відзначили в МЗС, очікують, що Комітет буде більш наполегливим у своїх зусиллях, спрямованих на забезпечення безперебійного доступу до українських військовополонених та цивільних осіб, які незаконною утримуються ha, а також відповідній публічній комунікації. 

Зі свого боку представники МКЧХ визнали недоречність таких спроб прирівняння відповідальності та погодились з необхідністю удосконалення комунікаційних підходів Комітету в подальшому. Хуан-Педро Шерер також зазначив, що він та його колеги в Києві добре розуміють реальну гуманітарну ситуацію та на власному досвіді відчувають наслідки атак рф 

- йдеться у повідомленні.

У МЗС додали, що сторони домовилися сприяти подальшому посиленню двостороннього діалогу, зокрема шляхом проведення візитів, з метою забезпечення глибшого розуміння стороною МКЧХ актуальної гуманітарної кризи в Україні, спричиненої атаками рф, а також обговорили шляхи посилення зусиль МКЧХ з отримання доступу до українських військовополонених та утримуваних цивільних осіб.

Контекст

На офіційній сторінці МКЧХ з'явилась заява регіонального директора організації в Європі та Центральній Азії Аріан Бауер, де йдеться про удари "о критично важливій інфраструктурі в Україні та росії".

Крім того, Бауер зауважує, що "напади, що завдають непропорційної шкоди цивільному населенню, зокрема позбавляють його доступу до основних послуг, таких як електроенергія та опалення, які є необхідними для виживання зараз, заборонені".

У свою чергу глава МЗС Андрій Сибіга назвав ганебною заяву Міжнародного Комітету Червоного Христа щодо "ударів по критично важливій інфраструктурі в Україні та росії", а також додав - голову делегації МКЧХ до України буде викликано до МЗС України для пояснень

Антоніна Туманова

