МЗС викликало главу місії МКЧХ через неприйнятну заяву про "удари по Україні та рф". Шерер визнав недоречність порівнянь

Главу Місії МКЧХ в Україні Хуана-Педро Шерера викликали до МЗС через некоректну заяву одного з регіональних директорів організації, де зрівнюється відповідальність рф як держави-агресора та України, що захищає себе і свій народ, за людські страждання, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у дипвідомстві, 20 січня під час зустрічі українська сторона висловила глибоке розчарування заявою регіонального директора МКЧХ з питань Європи та Центральної Азії від 14 січня 2026 року, в якій, фактично, зрівнюється відповідальність рф як держави-агресора та України, що захищає себе і свій народ, за людські страждання.

Українська сторона наголосила, що, на відміну від російського агресора, Україна завдає ударів виключно по законних військових об’єктах противника в межах реалізації свого невід’ємного права на самооборону відповідно до Статуту ООН. У цьому контексті, будь-які спроби ототожнення, зрівнювання або проведення хибних паралелей між Україною та росією є аморальними, помилковими та абсолютно неприйнятними - йдеться у повідомленні.

В Україні, як відзначили в МЗС, очікують, що Комітет буде більш наполегливим у своїх зусиллях, спрямованих на забезпечення безперебійного доступу до українських військовополонених та цивільних осіб, які незаконною утримуються ha, а також відповідній публічній комунікації.

Зі свого боку представники МКЧХ визнали недоречність таких спроб прирівняння відповідальності та погодились з необхідністю удосконалення комунікаційних підходів Комітету в подальшому. Хуан-Педро Шерер також зазначив, що він та його колеги в Києві добре розуміють реальну гуманітарну ситуацію та на власному досвіді відчувають наслідки атак рф - йдеться у повідомленні.

У МЗС додали, що сторони домовилися сприяти подальшому посиленню двостороннього діалогу, зокрема шляхом проведення візитів, з метою забезпечення глибшого розуміння стороною МКЧХ актуальної гуманітарної кризи в Україні, спричиненої атаками рф, а також обговорили шляхи посилення зусиль МКЧХ з отримання доступу до українських військовополонених та утримуваних цивільних осіб.

Контекст

На офіційній сторінці МКЧХ з'явилась заява регіонального директора організації в Європі та Центральній Азії Аріан Бауер, де йдеться про удари "о критично важливій інфраструктурі в Україні та росії".

Крім того, Бауер зауважує, що "напади, що завдають непропорційної шкоди цивільному населенню, зокрема позбавляють його доступу до основних послуг, таких як електроенергія та опалення, які є необхідними для виживання зараз, заборонені".

У свою чергу глава МЗС Андрій Сибіга назвав ганебною заяву Міжнародного Комітету Червоного Христа щодо "ударів по критично важливій інфраструктурі в Україні та росії", а також додав - голову делегації МКЧХ до України буде викликано до МЗС України для пояснень