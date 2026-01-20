МИД вызвал главу миссии МККК из-за неприемлемого заявления об "ударах по Украине и рф". Шерер признал неуместность сравнений

Главу Миссии МККК в Украине Хуана-Педро Шерера вызвали в МИД из-за некорректного заявления одного из региональных директоров организации, где уравнивается ответственность РФ как государства-агрессора и Украины, защищающей себя и свой народ, за человеческие страдания, передает УНН.

Детали

Как сообщили в дипведомстве, 20 января во время встречи украинская сторона выразила глубокое разочарование заявлением регионального директора МККК по вопросам Европы и Центральной Азии от 14 января 2026 года, в котором, фактически, уравнивается ответственность РФ как государства-агрессора и Украины, защищающей себя и свой народ, за человеческие страдания.

Украинская сторона подчеркнула, что, в отличие от российского агрессора, Украина наносит удары исключительно по законным военным объектам противника в рамках реализации своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии с Уставом ООН. В этом контексте, любые попытки отождествления, уравнивания или проведения ложных параллелей между Украиной и Россией являются аморальными, ошибочными и абсолютно неприемлемыми - говорится в сообщении.

В Украине, как отметили в МИД, ожидают, что Комитет будет более настойчивым в своих усилиях, направленных на обеспечение бесперебойного доступа к украинским военнопленным и гражданским лицам, которые незаконно удерживаются, а также соответствующей публичной коммуникации.

Со своей стороны представители МККК признали неуместность таких попыток приравнивания ответственности и согласились с необходимостью усовершенствования коммуникационных подходов Комитета в дальнейшем. Хуан-Педро Шерер также отметил, что он и его коллеги в Киеве хорошо понимают реальную гуманитарную ситуацию и на собственном опыте ощущают последствия атак РФ - говорится в сообщении.

В МИД добавили, что стороны договорились способствовать дальнейшему усилению двустороннего диалога, в частности путем проведения визитов, с целью обеспечения более глубокого понимания стороной МККК актуального гуманитарного кризиса в Украине, вызванного атаками РФ, а также обсудили пути усиления усилий МККК по получению доступа к украинским военнопленным и удерживаемым гражданским лицам.

Контекст

На официальной странице МККК появилось заявление регионального директора организации в Европе и Центральной Азии Ариан Бауэр, где говорится об ударах "по критически важной инфраструктуре в Украине и России".

Кроме того, Бауэр отмечает, что "нападения, наносящие непропорциональный ущерб гражданскому населению, в частности лишающие его доступа к основным услугам, таким как электроэнергия и отопление, которые необходимы для выживания сейчас, запрещены".

В свою очередь глава МИД Андрей Сибига назвал позорным заявление Международного Комитета Красного Креста относительно "ударов по критически важной инфраструктуре в Украине и России", а также добавил - глава делегации МККК в Украине будет вызван в МИД Украины для объяснений