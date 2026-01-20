$43.180.08
Эксклюзив
13:37 • 3756 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 12039 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
11:08 • 11738 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00 • 19838 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 20653 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 21548 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 20595 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 17394 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 36827 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 68143 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 74586 просмотра
Дипломатка

МИД вызвал главу миссии МККК из-за неприемлемого заявления об "ударах по Украине и рф". Шерер признал неуместность сравнений

Киев • УНН

 • 142 просмотра

МИД Украины вызвал главу Миссии МККК из-за заявления, которое уравнивает ответственность Украины и рф за человеческие страдания. Представители МККК признали неуместность таких сравнений.

МИД вызвал главу миссии МККК из-за неприемлемого заявления об "ударах по Украине и рф". Шерер признал неуместность сравнений

Главу Миссии МККК в Украине Хуана-Педро Шерера вызвали в МИД из-за некорректного заявления одного из региональных директоров организации, где уравнивается ответственность РФ как государства-агрессора и Украины, защищающей себя и свой народ, за человеческие страдания, передает УНН.

Детали

Как сообщили в дипведомстве, 20 января во время встречи украинская сторона выразила глубокое разочарование заявлением регионального директора МККК по вопросам Европы и Центральной Азии от 14 января 2026 года, в котором, фактически, уравнивается ответственность РФ как государства-агрессора и Украины, защищающей себя и свой народ, за человеческие страдания.  

Украинская сторона подчеркнула, что, в отличие от российского агрессора, Украина наносит удары исключительно по законным военным объектам противника в рамках реализации своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии с Уставом ООН. В этом контексте, любые попытки отождествления, уравнивания или проведения ложных параллелей между Украиной и Россией являются аморальными, ошибочными и абсолютно неприемлемыми 

- говорится в сообщении.

В Украине, как отметили в МИД, ожидают, что Комитет будет более настойчивым в своих усилиях, направленных на обеспечение бесперебойного доступа к украинским военнопленным и гражданским лицам, которые незаконно удерживаются, а также соответствующей публичной коммуникации. 

Со своей стороны представители МККК признали неуместность таких попыток приравнивания ответственности и согласились с необходимостью усовершенствования коммуникационных подходов Комитета в дальнейшем. Хуан-Педро Шерер также отметил, что он и его коллеги в Киеве хорошо понимают реальную гуманитарную ситуацию и на собственном опыте ощущают последствия атак РФ 

- говорится в сообщении.

В МИД добавили, что стороны договорились способствовать дальнейшему усилению двустороннего диалога, в частности путем проведения визитов, с целью обеспечения более глубокого понимания стороной МККК актуального гуманитарного кризиса в Украине, вызванного атаками РФ, а также обсудили пути усиления усилий МККК по получению доступа к украинским военнопленным и удерживаемым гражданским лицам.

Где свет три часа в день и в помещениях +7: Лубинец пригласил руководство МККК в Украину увидеть последствия ударов рф16.01.26, 20:05 • 3536 просмотров

Контекст

На официальной странице МККК появилось заявление регионального директора организации в Европе и Центральной Азии Ариан Бауэр, где говорится об ударах "по критически важной инфраструктуре в Украине и России".

Кроме того, Бауэр отмечает, что "нападения, наносящие непропорциональный ущерб гражданскому населению, в частности лишающие его доступа к основным услугам, таким как электроэнергия и отопление, которые необходимы для выживания сейчас, запрещены".

В свою очередь глава МИД Андрей Сибига назвал позорным заявление Международного Комитета Красного Креста относительно "ударов по критически важной инфраструктуре в Украине и России", а также добавил - глава делегации МККК в Украине будет вызван в МИД Украины для объяснений

Антонина Туманова

