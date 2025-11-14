МЗС Азербайджану викликало посла рф після влучання ракети "Іскандер" по посольству в Києві

Азербайджан викликав надзвичайного і повноважного посла росії після того, як 14 листопада, під час нічної атаки на Київ ракета "Іскандер" упала на територію азербайджанського посольства, пошкодивши будівлі та дипломатичну інфраструктуру. Баку висловив жорсткий протест і вимагає офіційних пояснень та розслідування.Про це повідомляє МЗС Азербайджанської Республіки, пише УНН.

Деталі

Під час зустрічі йому було висловлено рішучий протест у зв’язку з падінням однієї з ракет типу "Іскандер" на територію Посольства Азербайджану внаслідок ракетно-дронової атаки на столицю України Київ близько 01:00 ночі 14 листопада. Послу було вручено відповідну ноту.

Російській стороні довели, що вибух спричинив повне руйнування частини периметрового паркану посольства, пошкодження споруд, службових автомобілів, адміністративної будівлі та консульського відділу, а також завдав серйозних збитків території дипломатичної місії. На щастя, жертв серед людей немає.

Було наголошено, що такі атаки раніше вже мали місце й суперечать нормам і принципам міжнародного права. Зокрема, 10 березня 2022 року внаслідок авіаудару по будівлі Почесного консульства Азербайджану в Харкові адміністративну будівлю було серйозно пошкоджено, а службовий автомобіль — знищено.

росія атакувала Україну 430 дронами та 18 ракетами, включно з балістикою та аеробалістикою - Зеленський

Також зазначалося, що внаслідок удару ракетою "Кинджал", завданого росією 2 січня 2024 року, за приблизно 35 кроків від адміністративної будівлі посольства утворилася вирва діаметром близько 3 метрів, а на глибині 8 метрів було знайдено нерозірваний боєприпас.

Крім того, повідомили, що 28 серпня 2025 року в результаті авіаудару, завданого приблизно за 50 метрів від посольства Азербайджану в Україні, постраждали адміністративна будівля, консульський відділ і резиденція посла, а сама територія дипломатичної місії була серйозно пошкоджена.

Також нагадали, що 8 і 18 серпня 2025 року було здійснено атаки дронів на нафтобазу компанії SOCAR в Одеській області, унаслідок чого поранення отримали працівники та була серйозно пошкоджена інфраструктура.

Було підкреслено, що всі ці факти викликають запитання щодо навмисного характеру ракетних ударів.

Російській стороні також нагадали, що про всі ці випадки її інформували через офіційні ноти, а координати будівель, у яких розміщені азербайджанські дипломатичні місії в Україні, були передані ще у квітні 2022 року. Тоді російська сторона запевнила, що ці координати будуть враховані Міністерством оборони рф.

Під час зустрічі наголосили, що подібні атаки на дипломатичні представництва є неприпустимими, та вимагали провести належне розслідування й надати детальні пояснення.

рф не вперше цілиться і в будівлю посольства, і в інші об’єкти, пов’язані з Азербайджаном: Алієв засудив удар по Києву