МИД Азербайджана вызвало посла рф после попадания ракеты "Искандер" по посольству в Киеве

Азербайджан вызвал чрезвычайного и полномочного посла россии после того, как 14 ноября, во время ночной атаки на Киев, ракета "Искандер" упала на территорию азербайджанского посольства, повредив здания и дипломатическую инфраструктуру. Баку выразил жесткий протест и требует официальных объяснений и расследования. Об этом сообщает МИД Азербайджанской Республики, пишет УНН.

Детали

Во время встречи ему был выражен решительный протест в связи с падением одной из ракет типа "Искандер" на территорию Посольства Азербайджана в результате ракетно-дроновой атаки на столицу Украины Киев около 01:00 ночи 14 ноября. Послу была вручена соответствующая нота.

Российской стороне довели, что взрыв привел к полному разрушению части периметрового забора посольства, повреждению сооружений, служебных автомобилей, административного здания и консульского отдела, а также нанес серьезный ущерб территории дипломатической миссии. К счастью, жертв среди людей нет.

Было отмечено, что такие атаки ранее уже имели место и противоречат нормам и принципам международного права. В частности, 10 марта 2022 года в результате авиаудара по зданию Почетного консульства Азербайджана в Харькове административное здание было серьезно повреждено, а служебный автомобиль — уничтожен.

Также отмечалось, что в результате удара ракетой "Кинжал", нанесенного Россией 2 января 2024 года, примерно в 35 шагах от административного здания посольства образовалась воронка диаметром около 3 метров, а на глубине 8 метров был найден неразорвавшийся боеприпас.

Кроме того, сообщили, что 28 августа 2025 года в результате авиаудара, нанесенного примерно в 50 метрах от посольства Азербайджана в Украине, пострадали административное здание, консульский отдел и резиденция посла, а сама территория дипломатической миссии была серьезно повреждена.

Также напомнили, что 8 и 18 августа 2025 года были совершены атаки дронов на нефтебазу компании SOCAR в Одесской области, в результате чего ранения получили работники и была серьезно повреждена инфраструктура.

Было подчеркнуто, что все эти факты вызывают вопросы относительно преднамеренного характера ракетных ударов.

Российской стороне также напомнили, что обо всех этих случаях ее информировали через официальные ноты, а координаты зданий, в которых размещены азербайджанские дипломатические миссии в Украине, были переданы еще в апреле 2022 года. Тогда российская сторона заверила, что эти координаты будут учтены Министерством обороны рф.

Во время встречи подчеркнули, что подобные атаки на дипломатические представительства недопустимы, и потребовали провести надлежащее расследование и предоставить детальные объяснения.

