Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - Зеленский

Россия ночью атаковала Украину около 430 дронами и 18 ракетами. Погибли по меньшей мере 4 человека, десятки ранены. В Киеве повреждены десятки домов, обломки "Искандера" задели Посольство Азербайджана. Удары также зафиксированы в Киевской, Харьковской, Одесской и Сумской областях, где предварительно зафиксирован запуск ракеты "Циркон". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

С ночи работают наши экстренные службы на местах российских ударов. Подлый обстрел. По состоянию на сейчас уже известно о десятках раненых людей, в том числе это дети и беременная женщина. К сожалению, четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Около 430 дронов и 18 ракет было в ударе, в том числе баллистика и аэробаллистика - сообщил Зеленский.

Он также отметил, что это была специально просчитанная атака, чтобы как можно больше навредить людям и гражданской инфраструктуре. Только в Киеве есть разрушения в десятках многоэтажек. От обломков "Искандера" повреждено Посольство Азербайджана. Главное направление атаки – Киев, били также по Киевской, Харьковской, Одесской областям.

По предварительным данным, утром россияне применили ракету "Циркон" в Сумской области. Уже докладывал министр внутренних дел Игорь Клименко о ходе спасательных работ на местах. Спасибо всем, кто помогает нашим людям. Также докладывал командующий Воздушными силами Анатолий Кривоножко о результатах работы противовоздушной обороны. Спасибо нашим воинам за качественную работу - отметил Президент.

"Украина отвечает на эти удары дальнобойной силой, а мир должен останавливать эти удары против жизни санкционно. Россия все еще может продавать нефть и строить свои схемы. Это все надо прекратить. Много работы идет с партнерами ради усиления ПВО, но недостаточно. Требуется укрепление дополнительными системами и ракетами-перехватчиками. Европа и США могут помочь. Рассчитываем на реальные решения. Спасибо всем, кто помогает", - добавил Зеленский.

