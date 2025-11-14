Атака рф на Киев 14 ноября: в двух районах города зафиксированы проблемы с отоплением
Киев • УНН
В Киеве 14 ноября действуют плановые графики отключений электроэнергии. Локальные аварийные отключения, вызванные ночной атакой, устранены, но есть перебои с отоплением в Деснянском и части Подольского района.
Утром 14 ноября в Киеве действуют плановые графики отключений электроснабжения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мэра украинской столицы Виталия Кличко.
Подробности
По словам мэра, локальные аварийные отключения, произошедшие в результате ночной атаки российских оккупантов, устранены.
Сейчас зафиксированы перебои с отоплением в Деснянском и части Подольского района.
Коммунальщики работают, чтобы вернуть тепло. Перебоев с водоснабжением не фиксируем
Напомним
В результате комбинированной российской атаки на Киев погибли три человека, 26 пострадали, среди них - дети. Девять госпитализированы, среди них беременная женщина.