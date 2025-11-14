Атака рф на Київ 14 листопада: у двох районах міста зафіксовані проблеми з опаленням
Київ • УНН
У Києві 14 листопада діють планові графіки відключень електроенергії. Локальні аварійні відключення, спричинені нічною атакою, усунуто, але є перебої з опаленням у Деснянському та частині Подільського району.
Вранці 14 листопада у Києві діють планові графіки відключень електропостачання. Про це повідомляє УНН з посиланням на міського голову української столиці Віталія Кличка.
Деталі
За словами міського голови, локальні аварійні відключення, які сталися внаслідок нічної атаки російських окупантів, усунули.
Наразі зафіксовані перебої з опаленням є в Деснянському та частині Подільського району.
Комунальники працюють, щоб повернути тепло. Перебоїв з водопостачанням не фіксуємо
Нагадаємо
Внаслідок комбінованої російської атаки на Київ загинули троє людей, 26 постраждало, серед них - діти. Дев'ятьох госпіталізовано, серед них вагітна жінка.