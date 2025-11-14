$42.060.03
Кількість загиблих внаслідок нічної атаки у Києві зросла до шести: виявили тіло ще однієї загиблої
Ексклюзив
09:52 • 30272 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
08:55 • 22211 перегляди
Patriot проти ракет рф і "довгі нептуни" по цілях на російській території: Зеленський отримав доповіді Сирського і командувача ПС ЗСУ
07:50 • 26789 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
07:18 • 52683 перегляди
росія атакувала Україну 430 дронами та 18 ракетами, включно з балістикою та аеробалістикою - ЗеленськийPhotoVideo
13 листопада, 21:46 • 97841 перегляди
Збірна України розгромно програла Франції у відборі на ЧС-2026
13 листопада, 18:55 • 131603 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
13 листопада, 16:42 • 128229 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 267026 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 113875 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
росія атакувала Україну 430 дронами та 18 ракетами, включно з балістикою та аеробалістикою - Зеленський

Київ • УНН

 • 52690 перегляди

росія здійснила атаку на Україну 430 дронами та 18 ракетами, серед яких балістичні й аеробалістичні. Загинуло 4 людей, десятки поранених, пошкоджено багатоповерхівки та посольство Азербайджану.

росія атакувала Україну 430 дронами та 18 ракетами, включно з балістикою та аеробалістикою - Зеленський

Росія вночі атакувала Україну близько 430 дронами та 18 ракетами. Загинули щонайменше 4 людини, десятки поранені. У Києві пошкоджені десятки будинків, уламки "Іскандера" зачепили Посольство Азербайджану. Удари також зафіксовані на Київщині, Харківщині, Одещині та Сумщині, де попередньо зафіксовано запуск ракети "Циркон". Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

З ночі працюють наші екстрені служби на місцях російських ударів. Підлий обстріл. Станом на зараз уже відомо про десятки поранених людей, у тому числі це діти та вагітна жінка. На жаль, четверо людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким. Близько 430 дронів і 18 ракет було в ударі, в тому числі балістика та аеробалістика

- повідомив Зеленський.

Він також зазначив, що це була спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі. Лише в Києві є руйнування в десятках багатоповерхівок. Від уламків "іскандера" пошкоджене Посольство Азербайджану. Головний напрямок атаки – Київ, били також по Київщині, Харківщині, Одещині.

За попередніми даними, вранці росіяни застосували ракету "Циркон" на Сумщині. Вже доповідав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко щодо ходу рятувальних робіт на місцях. Дякую всім, хто допомагає нашим людям. Також доповідав командувач Повітряних сил Анатолій Кривоножко щодо результатів роботи протиповітряної оборони. Дякую нашим воїнам за якісну роботу

- зауважив Президент.

"Україна відповідає на ці удари далекобійною силою, а світ має зупиняти ці удари проти життя санкційно. росія все ще може продавати нафту й будувати свої схеми. Це все треба припинити. Багато роботи йде з партнерами заради посилення ППО, але недостатньо. Потрібне зміцнення додатковими системами та ракетами-перехоплювачами. Європа та США можуть допомогти. Розраховуємо на реальні рішення. Дякую всім, хто допомагає", - додав Зеленський.

Ольга Розгон

