росія атакувала Україну 430 дронами та 18 ракетами, включно з балістикою та аеробалістикою - Зеленський

Росія вночі атакувала Україну близько 430 дронами та 18 ракетами. Загинули щонайменше 4 людини, десятки поранені. У Києві пошкоджені десятки будинків, уламки "Іскандера" зачепили Посольство Азербайджану. Удари також зафіксовані на Київщині, Харківщині, Одещині та Сумщині, де попередньо зафіксовано запуск ракети "Циркон". Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

З ночі працюють наші екстрені служби на місцях російських ударів. Підлий обстріл. Станом на зараз уже відомо про десятки поранених людей, у тому числі це діти та вагітна жінка. На жаль, четверо людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким. Близько 430 дронів і 18 ракет було в ударі, в тому числі балістика та аеробалістика - повідомив Зеленський.

Він також зазначив, що це була спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі. Лише в Києві є руйнування в десятках багатоповерхівок. Від уламків "іскандера" пошкоджене Посольство Азербайджану. Головний напрямок атаки – Київ, били також по Київщині, Харківщині, Одещині.

За попередніми даними, вранці росіяни застосували ракету "Циркон" на Сумщині. Вже доповідав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко щодо ходу рятувальних робіт на місцях. Дякую всім, хто допомагає нашим людям. Також доповідав командувач Повітряних сил Анатолій Кривоножко щодо результатів роботи протиповітряної оборони. Дякую нашим воїнам за якісну роботу - зауважив Президент.

"Україна відповідає на ці удари далекобійною силою, а світ має зупиняти ці удари проти життя санкційно. росія все ще може продавати нафту й будувати свої схеми. Це все треба припинити. Багато роботи йде з партнерами заради посилення ППО, але недостатньо. Потрібне зміцнення додатковими системами та ракетами-перехоплювачами. Європа та США можуть допомогти. Розраховуємо на реальні рішення. Дякую всім, хто допомагає", - додав Зеленський.

Атака рф на Київ 14 листопада: у двох районах міста зафіксовані проблеми з опаленням