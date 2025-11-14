рф не впервые целится и в здание посольства, и в другие объекты, связанные с Азербайджаном: Алиев осудил удар по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Речь шла о ночной атаке рф на Киев и повреждении посольства Азербайджана, передает УНН.

Зеленский поблагодарил Алиева за поддержку и сочувствие нашим людям.

Сотни дронов, ракеты, в том числе и баллистику, применили россияне против украинцев этой ночью. К сожалению, есть разрушения и повреждения, повреждено и Посольство Азербайджана. Господин Президент осудил этот удар и подчеркнул, что это не впервые россияне целятся и в здание Посольства, и в другие объекты, связанные с Азербайджаном