рф не вперше цілиться і в будівлю посольства, і в інші об’єкти, пов’язані з Азербайджаном: Алієв засудив удар по Києву
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Лідери обговорили нічну атаку рф на Київ, під час якої було пошкоджено посольство Азербайджану.
Зеленський подякував Алієву за підтримку та співчуття нашим людям.
Сотні дронів, ракети, зокрема й балістику, застосували росіяни проти українців цієї ночі. На жаль, є руйнування та пошкодження, пошкоджене й Посольство Азербайджану. Пан Президент засудив цей удар і наголосив, що це не вперше росіяни ціляться і в будівлю Посольства, і в інші об’єкти, пов’язані з Азербайджаном
Також лідери говорили про наші двосторонні відносини, про розвиток партнерства.
Дійсно є зелене світло по всіх напрямах двосторонньої співпраці. Є хороший потенціал, і ми будемо його реалізовувати. Дякую!
