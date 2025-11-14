рф не вперше цілиться і в будівлю посольства, і в інші об’єкти, пов’язані з Азербайджаном: Алієв засудив удар по Києву

Президент України Володимир Зеленський поговорив із Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Йшлося про нічну атаку рф на Київ та пошкодження посольства Азербайджану, передає УНН.

Зеленський подякував Алієву за підтримку та співчуття нашим людям.

Сотні дронів, ракети, зокрема й балістику, застосували росіяни проти українців цієї ночі. На жаль, є руйнування та пошкодження, пошкоджене й Посольство Азербайджану. Пан Президент засудив цей удар і наголосив, що це не вперше росіяни ціляться і в будівлю Посольства, і в інші об’єкти, пов’язані з Азербайджаном