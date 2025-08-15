$41.450.06
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?

Київ • УНН

 • 4460 перегляди

Державіаслужба України призначила іноземну офшорну компанію AAL Group Ltd. розпорядником ремонтної документації для гелікоптерів Мі-8. Ця компанія має зв'язки з російським оборонно-промисловим комплексом, що створює ризики для обороноздатності України.

Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?

Поки модернізовані українські Ми-8 збивають безпілотники, якими росія атакує українські міста, Державна авіаційна служба України призначає розпорядником ремонтної документації до цих повітряних суден приватну іноземну компанії з офшорною пропискою та зв’язками з російським оборонно-промисловим комплексом. УНН з’ясував, що стоїть за цим рішенням та які ризики воно несе.

Технічний апгрейд Ми-8 для боротьби з російськими дронами

Експерти Defense Express проаналізували нещодавні відео з нарізкою бойової роботи української авіації по російських безпілотниках типу Shahed та помітили нові модифікації гелікоптерів Ми-8.

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомляв, що Ми-8 з перших днів повномасштабного вторгнення забезпечують вогневу підтримку наших військ на землі, евакуації поранених та активно залучаються до протиповітряної оборони.

За словами експертів, якщо раніше жодних додаткових модифікацій гелікоптерів не було, а збиття дронів відбувалось зі штатного озброєння, то зараз помітні зміни.

На нових кадрах можна побачити одразу декілька покращень. Зокрема, для спостереження за ціллю, спереду, перед передньою стійкою шасі встановили оптико-прицільну станцію, з як денною камерою, так і тепловізійною для роботи вночі

- військові оглядачі Defense Express.

Крім того, на деякі машини було встановлено американський кулемет M134 Minigun, який має калібр 7,62 мм, а його скорострільність від 3000 до 6000 пострілів на хвилину. Таким чином нові модифікації українських гелікоптерів Ми-8 дозволять ефективніше перехоплювати цілі.

Радянська спадщина з новим потенціалом: чому Ми-8 залишаються критично важливими для України

Нові технічні рішення ще раз підтверджують, що навіть техніка радянського виробництва, як-от гелікоптери Ми-8, за умови своєчасної модернізації та належного технічного обслуговування може залишатися надзвичайно ефективною. На цьому неодноразово наголошував командувач армійської авіації Павло Бардаков, підкреслюючи критичне значення цих машин для України. За його словами, головне – щоб техніка була справною та здатною ефективно виконувати поставлені завдання. Підтримання боєготовності авіаційної техніки передбачає комплекс заходів: від пошуку й закупівлі запчастин за кордоном та імпортозаміщення до виробництва деталей на українських підприємствах і навіть "канібалізації" – використання окремих елементів з інших вертольотів. Цю роботу забезпечує тісна синергія цивільної та військової авіації, що дає змогу максимально ефективно використовувати наявний авіаційний ресурс.

Однак, крім об’єктивних технічних викликів модернізації Ми-8 – таких як постійна потреба у пошуку комплектуючих, імпортозаміщенні та підтриманні виробничих потужностей – українську авіацію нещодавно сколихнула поява внутрішнього, штучно створеного ризику. Йдеться про рішення Державної авіаційної служби України, яку очолює Олександр Більчук, надати право на супроводження ремонтної документації вертольотів типу Ми-8 (Ми-8МТВ-1 та Ми-17-1) не українському держпідприємству із багаторічним досвідом роботи, а приватній іноземній компанії, яка за багатьма ознаками видається повʼязаною із російським оборонно-промисловим комплексом.  

Зрада під грифом "ремонт Ми-8": повітряні судна довірили компанії з потенційним російським слідом

Важливість рішення Державіаслужби полягає в тому, що відтепер усі українські підприємства, які виконують роботи з обслуговування та модернізації гелікоптерів Ми-8, зобов’язані погоджувати їх із компанією AAL Group Ltd. Наводимо кілька фактів про цю компанію за даними з відкритих джерел:

  • зареєстрована в Об’єднаних Арабських Еміратах, а саме у зоні Sharjah Airport International Free (SAIF), відомій як популярний серед російських бізнесменів офшор, що має податкові пільги та суворо оберігає конфіденційність бенефіціарів;
    • може самостійно виконувати всі роботи з обслуговування вертольотів Ми-8, не залучаючи інших виконавців, і таким чином зосередити у своїх руках монополію на цей сегмент ринку;
      • має сертифікацію безпосередньо від російського авіаційного заводу, який входить до складу холдингу «Вертольоти Росії», що свідчить про її тісні робочі зв’язки з російським оборонно-промисловим комплексом (у деяких відкритих джерелах йдеться про те, що холдинг «Вертольоти Росії» Держкорпорації «Ростех» є реальними кінцевим бенефіціаром AAL Group Ltd);
        • за роки існування  і, вірогідно, й зараз здійснює активну торгівлю з рф;
          • за словами експертів виконувала і продовжує виконувати кустарне та контрабандне обслуговування вертольотів «Міля» в Іраку та Афганістані в інтересах кремля, фактично допомагаючи «Ростеху» відмивати кошти;
            • у 2024 році оголосила про співпрацю з південноафриканською оборонною групою Paramount Group, яку підозрювали у постачанні зброї до росії, що в подальшому використовувалась проти України.

              Таким чином, свідомі чи ні, але дії Державіаслужби фактично ставить українські підприємства в залежність від іноземної компанії. Іронія полягає й у тому, що замість зміцнення власної ремонтної та виробничої незалежності ми ризикуємо передати "ключі" від обслуговування критично важливої техніки в руки тих, чий послужний список навряд чи можна назвати дружнім до України.

              Експерти й нардепи проти ризикових "експериментів" Державіаслужби

              Рішення Державіаслужби викликало різку критику як серед профільних експертів, так і серед народних депутатів.

              Так, колишній заступник Генерального прокурора, адвокат Олексій Баганець зазначив, що у випадку надання навмисної переваги підприємствам, пов'язаним з бізнесом та економікою країни-агресора, це можна кваліфікувати як дії, спрямовані на підрив національної безпеки нашої держави.

              Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко  нагадав, що AAL Group Ltd вже дискредитувала себе у минулому та попередив про серйозні ризики технічної залежності України, можливого саботажу або витоку чутливої інформації до країни-агресора.

              Серед парламентарів також лунають вимоги скасувати рішення. Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський охарактеризував його як "антидержавне" та повідомив про звернення від свого імені до Служби безпеки України та Прем’єр-міністра щодо відсторонення керівника Державіаслужби Олександра Більчука з займаної посади.

              Народний депутат Михайло Цимбалюк наголосив на економічній недоцільності та неприпустимості такого кроку у воєнний час, а його колега Юрій Здебський закликав провести детальну правову оцінку щодо рішення Державіаслужби зі сторони СБУ та Національної поліції.

              Загалом експертна та політична спільнота одностайно вважає, що передача контролю над ремонтною документацією стратегічної авіатехніки компанії з російським слідом створює реальну загрозу обороноздатності та потребує негайного перегляду.

              УНН вже звернувся до Державіаслужби та правоохоронних органів із запитами про офіційні коментарі та роз’яснення щодо ситуації та її подальшого розвитку.

              Лілія Подоляк

