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"Небо помилок не пробачає". Чому Україна ризикує втратити бойовий потенціал гелікоптерів Мі-8?
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"Небо помилок не пробачає". Чому Україна ризикує втратити бойовий потенціал гелікоптерів Мі-8? 21 липня 2025

Київ • УНН

 • 10811 перегляди

Експлуатація гелікоптерів Мі-8 ускладнюється через невирішеність питання технічної документації. Це створює ризики для проведення капітальних ремонтів та подальшої експлуатації, що може призвести до зниження бойової ефективності.

"Небо помилок не пробачає". Чому Україна ризикує втратити бойовий потенціал гелікоптерів Мі-8?

Після чергової нічної атаки російських ракет і дронів особливої актуальності знову набуває питання ефективної протидії таким загрозам. У Повітряних силах ЗСУ наголошують, що однією з опор обороноздатності залишаються гелікоптери Мі-8, які виконують критично важливі бойові завдання. Як повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ексклюзивному коментарі для УНН. Ці машини активно використовуються та потребують постійного обслуговування і модернізації, що, своєю чергою, є запорукою технічної готовності підрозділів Сил оборони до реагування на загрози. Водночас сьогодні подальша експлуатація Мі-8 ускладнюється через невирішеність питання технічної документації.

З перших днів повномасштабного вторгнення Мі-8 забезпечують вогневу підтримку наших військ на землі, застосовуються для ударів по позиціях окупантів некерованими авіаційними ракетами, використовуючи різні тактичні прийоми. Саме Мі-8 залучались до героїчних операцій у Маріуполі. Також вони забезпечують евакуації поранених. Сьогодні гелікоптери Мі-8 активно залучаються до протиповітряної оборони – зокрема для знищення ударних безпілотників типу "Shahed" та ворожих розвідувальних БПЛА

- говорить начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Як зазначають у Повітряних силах, найбільших успіхів у протидії ворожим БПЛА досягла саме армійська авіація. Водночас Мі-8 залишається багатозадачним гелікоптером: він активно використовується не лише в армійській, а й у транспортній авіації Повітряних сил, а також у складі морської авіаційної групи. За останні роки їхня роль у системі оборони лише зросла.

Разом із тим, експлуатація такої техніки вимагає належного технічного стану та безперервного обслуговування. Юрій Ігнат наголошує: без цього жодна бойова машина не здатна виконувати свою функцію ефективно та безпечно.

Будь-який автомобіль, у якого, наприклад відмовили гальма, не зможе виконувати свою функцію. Так само і з авіаційною технікою – небо помилок не пробачає. Навіть незначне порушення технічного стану може призвести до авіаційної події або, в найгіршому випадку, до катастрофи. Технічна справність – це ключове. Щоденно виконуються обслуговування, регламентні роботи на всіх типах техніки – літаках, вертольотах. Є також авіаремонтні підприємства, які здійснюють глибокий ремонт агрегатів, вузлів, двигунів, систем. Усе це має відбуватись регулярно й безперервно. Тому можливість експлуатувати, ремонтувати та модернізувати техніку – це не просто потреба, а базова умова її бойової ефективності

- зазначив начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил Збройних сил України.

У рамках галузевих обговорень державної та цивільної авіаційної сфери експерти неодноразово порушували проблему ускладненої експлуатації гелікоптерів типу Мі-8 через неврегульованість технічної документації, недоопрацьованість сертифікаційних процедур і відсутність доступу до актуальних конструкторських рішень.

Починаючи з 2023 року, в Україні залишається відкритим питання технічного супроводу гелікоптерів Мі-8. Попри проведення низки нарад за участю підприємств галузі та їхню готовність взяти на себе відповідальність за супровід ремонтної документації, рішення щодо визначення уповноваженої організації досі не ухвалене.

Ця ситуація створює ризики для проведення капітальних ремонтів та подальшої експлуатації гелікоптерів, які активно використовуються в бойових умовах, і потребує невідкладної уваги та вирішення з боку Державної авіаційної служби України. Тож подальше зволікання з ухваленням рішення загрожує виведенням з ладу техніки, яка сьогодні виконує широкий спектр завдань на фронті та відіграє критичну роль у бойових діях.

Враховуючи національні інтереси та потреби сектору оборони, ситуацію потрібно вирішувати невідкладно. Державна авіаційна служба України має якнайшвидше офіційно визначити організацію, відповідальну за супровід ремонтної документації до гелікоптерів Мі-8МТВ. При цьому важливо, щоб цю функцію виконувала саме державна структура – це дозволить уникнути ризиків монополізації та забезпечити стабільний і прозорий доступ до критично важливої технічної інформації.

Подальше зволікання з ухваленням рішень може мати критичні наслідки для обороноздатності України. Без належного технічного супроводу стане неможливим проведення капітальних ремонтів і модернізації гелікоптерів Мі-8 – техніки, яка щодня використовується на фронті. Відсутність регламентного обслуговування призведе до зниження бойової ефективності підрозділів, які просто не зможуть безпечно експлуатувати повітряні судна і, відповідно, виконувати завдання з евакуації, вогневої підтримки та протидії ворожим безпілотникам. Усе це суттєво впливає на щоденний хід війни. Якщо захисники і захисниці продовжують боронити країну в найскладніших умовах, то тил зобов’язаний діяти так само злагоджено й ефективно – забезпечуючи їм надійну техніку і безперервну підтримку.

Нагадаємо

Командувач армійської авіації Збройних сил України полковник Павло Бардаков раніше повідомляв, що підтримання боєготовності авіаційної техніки включає пошук і закупівлю запчастин за кордоном, імпортозаміщення, виробництво деталей силами українських заводів та навіть "канібалізацію" – зняття окремих елементів з інших вертольотів. За словами Бардакова, головне – щоб техніка була справною й могла ефективно виконувати завдання.

Як зазначають експерти, Україна має не лише потенціал для модернізації гелікоптерів Мі-8, а й можливість створення на своїй базі міжнародного хабу з їх технічного обслуговування та бойового доопрацювання. Модернізаційний ресурс Мі-8 ще не вичерпано. Ці гвинтокрили можуть використовуватись як платформи для розміщення командно-штабних пунктів, а також засобів радіоелектронної боротьби. Такий функціонал можливий, зокрема, завдяки наявності в окремих модифікаціях Мі-8 систем РЕБ, здатних придушувати канали зв’язку та засоби радіотехнічної розвідки противника. Тобто потенціал є справді обширним, і важливо не втратити ці потужності – ні у виробничому, ні в технологічному вимірах.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаТехнологіїПублікації
Ігнат Юрій Робертович
Повітряні сили Збройних сил України
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