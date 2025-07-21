"Небо ошибок не прощает". Почему Украина рискует потерять боевой потенциал вертолетов Ми-8? 21 июля 2025

После очередной ночной атаки российских ракет и дронов особую актуальность снова приобретает вопрос эффективного противодействия таким угрозам. В Воздушных силах ВСУ отмечают, что одной из опор обороноспособности остаются вертолеты Ми-8, выполняющие критически важные боевые задачи. Как сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эксклюзивном комментарии для УНН. Эти машины активно используются и нуждаются в постоянном обслуживании и модернизации, что, в свою очередь, является залогом технической готовности подразделений Сил обороны к реагированию на угрозы. В то же время сегодня дальнейшая эксплуатация Ми-8 усложняется из-за нерешенности вопроса технической документации.

С первых дней полномасштабного вторжения Ми-8 обеспечивают огневую поддержку наших войск на земле, применяются для ударов по позициям оккупантов неуправляемыми авиационными ракетами, используя различные тактические приемы. Именно Ми-8 привлекались к героическим операциям в Мариуполе. Также они обеспечивают эвакуацию раненых. Сегодня вертолеты Ми-8 активно привлекаются к противовоздушной обороне – в частности для уничтожения ударных беспилотников типа "Shahed" и вражеских разведывательных БПЛА - говорит начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Как отмечают в Воздушных силах, наибольших успехов в противодействии вражеским БПЛА достигла именно армейская авиация. В то же время Ми-8 остается многозадачным вертолетом: он активно используется не только в армейской, но и в транспортной авиации Воздушных сил, а также в составе морской авиационной группы. За последние годы их роль в системе обороны только возросла.

Вместе с тем, эксплуатация такой техники требует надлежащего технического состояния и непрерывного обслуживания. Юрий Игнат подчеркивает: без этого ни одна боевая машина не способна выполнять свою функцию эффективно и безопасно.

Любой автомобиль, у которого, например, отказали тормоза, не сможет выполнять свою функцию. Так же и с авиационной техникой – небо ошибок не прощает. Даже незначительное нарушение технического состояния может привести к авиационному происшествию или, в худшем случае, к катастрофе. Техническая исправность – это ключевое. Ежедневно выполняются обслуживание, регламентные работы на всех типах техники – самолетах, вертолетах. Есть также авиаремонтные предприятия, которые осуществляют глубокий ремонт агрегатов, узлов, двигателей, систем. Все это должно происходить регулярно и непрерывно. Поэтому возможность эксплуатировать, ремонтировать и модернизировать технику – это не просто потребность, а базовое условие ее боевой эффективности - отметил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил Вооруженных сил Украины.

В рамках отраслевых обсуждений государственной и гражданской авиационной сферы эксперты неоднократно поднимали проблему усложненной эксплуатации вертолетов типа Ми-8 из-за неурегулированности технической документации, недоработанности сертификационных процедур и отсутствия доступа к актуальным конструкторским решениям.

Начиная с 2023 года, в Украине остается открытым вопрос технического сопровождения вертолетов Ми-8. Несмотря на проведение ряда совещаний с участием предприятий отрасли и их готовность взять на себя ответственность за сопровождение ремонтной документации, решение о определении уполномоченной организации до сих пор не принято.

Эта ситуация создает риски для проведения капитальных ремонтов и дальнейшей эксплуатации вертолетов, которые активно используются в боевых условиях, и требует безотлагательного внимания и решения со стороны Государственной авиационной службы Украины. Поэтому дальнейшее промедление с принятием решения угрожает выводом из строя техники, которая сегодня выполняет широкий спектр задач на фронте и играет критическую роль в боевых действиях.

Учитывая национальные интересы и потребности сектора обороны, ситуацию нужно решать безотлагательно. Государственная авиационная служба Украины должна как можно скорее официально определить организацию, ответственную за сопровождение ремонтной документации к вертолетам Ми-8МТВ. При этом важно, чтобы эту функцию выполняла именно государственная структура – это позволит избежать рисков монополизации и обеспечить стабильный и прозрачный доступ к критически важной технической информации.

Дальнейшее промедление с принятием решений может иметь критические последствия для обороноспособности Украины. Без надлежащего технического сопровождения станет невозможным проведение капитальных ремонтов и модернизации вертолетов Ми-8 – техники, которая ежедневно используется на фронте. Отсутствие регламентного обслуживания приведет к снижению боевой эффективности подразделений, которые просто не смогут безопасно эксплуатировать воздушные суда и, соответственно, выполнять задачи по эвакуации, огневой поддержке и противодействию вражеским беспилотникам. Все это существенно влияет на ежедневный ход войны. Если защитники и защитницы продолжают защищать страну в самых сложных условиях, то тыл обязан действовать так же слаженно и эффективно – обеспечивая им надежную технику и непрерывную поддержку.

Напомним

Командующий армейской авиации Вооруженных сил Украины полковник Павел Бардаков ранее сообщал, что поддержание боеготовности авиационной техники включает поиск и закупку запчастей за рубежом, импортозамещение, производство деталей силами украинских заводов и даже "каннибализацию" – снятие отдельных элементов с других вертолетов. По словам Бардакова, главное – чтобы техника была исправной и могла эффективно выполнять задачи.

Как отмечают эксперты, Украина имеет не только потенциал для модернизации вертолетов Ми-8, но и возможность создания на своей базе международного хаба по их техническому обслуживанию и боевой доработке. Модернизационный ресурс Ми-8 еще не исчерпан. Эти вертолеты могут использоваться как платформы для размещения командно-штабных пунктов, а также средств радиоэлектронной борьбы. Такой функционал возможен, в частности, благодаря наличию в отдельных модификациях Ми-8 систем РЭБ, способных подавлять каналы связи и средства радиотехнической разведки противника. То есть потенциал действительно обширен, и важно не потерять эти мощности – ни в производственном, ни в технологическом измерениях.