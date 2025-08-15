Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?

Пока модернизированные украинские Ми-8 сбивают беспилотники, которыми россия атакует украинские города, Государственная авиационная служба Украины назначает распорядителем ремонтной документации к этим воздушным судам частную иностранную компанию с оффшорной пропиской и связями с российским оборонно-промышленным комплексом. УНН выяснил, что стоит за этим решением и какие риски оно несет.

Технический апгрейд Ми-8 для борьбы с российскими дронами

Эксперты Defense Express проанализировали недавние видео с нарезкой боевой работы украинской авиации по российским беспилотникам типа Shahed и заметили новые модификации вертолетов Ми-8.

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщал, что Ми-8 с первых дней полномасштабного вторжения обеспечивают огневую поддержку наших войск на земле, эвакуацию раненых и активно привлекаются к противовоздушной обороне.

По словам экспертов, если раньше никаких дополнительных модификаций вертолетов не было, а сбитие дронов происходило из штатного вооружения, то сейчас заметны изменения.

На новых кадрах можно увидеть сразу несколько улучшений. В частности, для наблюдения за целью, спереди, перед передней стойкой шасси установили оптико-прицельную станцию, как с дневной камерой, так и тепловизионной для работы ночью - военные обозреватели Defense Express.

Кроме того, на некоторые машины был установлен американский пулемет M134 Minigun, который имеет калибр 7,62 мм, а его скорострельность от 3000 до 6000 выстрелов в минуту. Таким образом новые модификации украинских вертолетов Ми-8 позволят эффективнее перехватывать цели.

Советское наследие с новым потенциалом: почему Ми-8 остаются критически важными для Украины

Новые технические решения еще раз подтверждают, что даже техника советского производства, как вертолеты Ми-8, при условии своевременной модернизации и надлежащего технического обслуживания может оставаться чрезвычайно эффективной. Это неоднократно подчеркивал командующий армейской авиацией Павел Бардаков, подчеркивая критическое значение этих машин для Украины. По его словам, главное – чтобы техника была исправной и способной эффективно выполнять поставленные задачи. Поддержание боеготовности авиационной техники предусматривает комплекс мер: от поиска и закупки запчастей за рубежом и импортозамещения до производства деталей на украинских предприятиях и даже "каннибализации" – использования отдельных элементов из других вертолетов. Эту работу обеспечивает тесная синергия гражданской и военной авиации, что позволяет максимально эффективно использовать имеющийся авиационный ресурс.

Однако, кроме объективных технических вызовов модернизации Ми-8 – таких как постоянная потребность в поиске комплектующих, импортозамещении и поддержании производственных мощностей – украинскую авиацию недавно всколыхнуло появление внутреннего, искусственно созданного риска. Речь идет о решении Государственной авиационной службы Украины, которую возглавляет Александр Бильчук, предоставить право на сопровождение ремонтной документации вертолетов типа Ми-8 (Ми-8МТВ-1 и Ми-17-1) не украинскому госпредприятию с многолетним опытом работы, а частной иностранной компании, которая по многим признакам кажется связанной с российским оборонно-промышленным комплексом.

Предательство под грифом "ремонт Ми-8": воздушные суда доверили компании с потенциальным российским следом

Важность решения Госавиаслужбы заключается в том, что отныне все украинские предприятия, выполняющие работы по обслуживанию и модернизации вертолетов Ми-8, обязаны согласовывать их с компанией AAL Group Ltd. Приводим несколько фактов об этой компании по данным из открытых источников:

зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах, а именно в зоне Sharjah Airport International Free (SAIF), известной как популярный среди российских бизнесменов оффшор, имеющий налоговые льготы и строго оберегающий конфиденциальность бенефициаров;

может самостоятельно выполнять все работы по обслуживанию вертолетов Ми-8, не привлекая других исполнителей, и таким образом сосредоточить в своих руках монополию на этот сегмент рынка;

имеет сертификацию непосредственно от российского авиационного завода, который входит в состав холдинга «Вертолеты россии», что свидетельствует о ее тесных рабочих связях с российским оборонно-промышленным комплексом (в некоторых открытых источниках говорится о том, что холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации «Ростех» является реальным конечным бенефициаром AAL Group Ltd);

за годы существования и, вероятно, и сейчас осуществляет активную торговлю с рф;

по словам экспертов, выполняла и продолжает выполнять кустарное и контрабандное обслуживание вертолетов «Миля» в Ираке и Афганистане в интересах Кремля, фактически помогая «Ростеху» отмывать средства;

в 2024 году объявила о сотрудничестве с южноафриканской оборонной группой Paramount Group, которую подозревали в поставках оружия в Россию, которое в дальнейшем использовалось против Украины.

Таким образом, сознательно или нет, но действия Госавиаслужбы фактически ставят украинские предприятия в зависимость от иностранной компании. Ирония заключается и в том, что вместо укрепления собственной ремонтной и производственной независимости мы рискуем передать "ключи" от обслуживания критически важной техники в руки тех, чей послужной список вряд ли можно назвать дружественным к Украине.

Эксперты и нардепы против рискованных "экспериментов" Госавиаслужбы

Решение Госавиаслужбы вызвало резкую критику как среди профильных экспертов, так и среди народных депутатов.

Так, бывший заместитель Генерального прокурора, адвокат Алексей Баганец отметил, что в случае предоставления преднамеренного преимущества предприятиям, связанным с бизнесом и экономикой страны-агрессора, это можно квалифицировать как действия, направленные на подрыв национальной безопасности нашего государства.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко напомнил, что AAL Group Ltd уже дискредитировала себя в прошлом и предупредил о серьезных рисках технической зависимости Украины, возможного саботажа или утечки чувствительной информации в страну-агрессор.

Среди парламентариев также звучат требования отменить решение. Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский охарактеризовал его как "антигосударственное" и сообщил об обращении от своего имени в Службу безопасности Украины и Премьер-министра относительно отстранения руководителя Госавиаслужбы Александра Бильчука с занимаемой должности.

Народный депутат Михаил Цымбалюк подчеркнул экономическую нецелесообразность и недопустимость такого шага в военное время, а его коллега Юрий Здебский призвал провести детальную правовую оценку решения Госавиаслужбы со стороны СБУ и Национальной полиции.

В целом экспертное и политическое сообщество единогласно считает, что передача контроля над ремонтной документацией стратегической авиатехники компании с российским следом создает реальную угрозу обороноспособности и требует немедленного пересмотра.

УНН уже обратился в Госавиаслужбу и правоохранительные органы с запросами об официальных комментариях и разъяснениях относительно ситуации и ее дальнейшего развития.