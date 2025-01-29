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Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни: що відзначають 29 січня

Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни: що відзначають 29 січня

Київ • УНН

 • 30088 перегляди

29 січня відзначається Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни, заснований після підписання Делійської декларації 1985 року. Також сьогодні святкують День пазлів, започаткований Джоді Джилл у 1994 році.

Сьогодні, 29 січня, світ відзначає Міжнародний день мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни — день присвячений проведенню заходів, спрямованих на запобігання ядерним конфліктам, пише УНН.

Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни відзначається щорічно 29 січня, і його заснування пов’язане з важливою подією в історії боротьби за ядерне роззброєння — підписанням Делійської декларації в 1985 році. Цей документ був підписаний у столиці Індії, Нью-Делі, і поклав початок міжнародному руху за припинення ядерної загрози.

Делійська декларація стала основою для формування глобальної кампанії проти ядерної війни та закликала до ліквідації ядерної зброї. Вона була підписана кількома державами, серед яких були Індія, Швеція, Аргентина, Мексика, Танзанія та Греція. Цей крок був важливим сигналом для світової спільноти, що ядерна війна може мати катастрофічні наслідки, і що необхідно вжити всіх заходів для її запобігання.

Сьогодні багато країн світу мають у своєму озброєнні ядерну зброю, але застосування її заборонене. Це пов’язано із сумними подіями 1945 року, коли на японські міста Хіросіму та Нагасакі було скинуту дві бомби, що забрали багато життів, а наслідки цих подій відображаються досі.

“Це було тупо, нелогічно і дуже безвідповідально”: Зеленський про відмову України від ядерної зброї27.01.25, 20:13 • 39426 переглядiв

Також, 29 січня відзначається День пазлів та головоломок. Свято засноване у 1994 році Джоді Джилл — ентузіастом і творцем головоломок. Вона вирішила зробити свій день народження особливим, безкоштовно розповсюджуючи свої головоломки під назвою "Brain Baffler". Ця ініціатива, що поєднувала творчість і розвагу, швидко здобула популярність серед шанувальників пазлів.

Свято набуло швидкої популярності і сьогодні, в цей день, на сайті Джоні Джилл кожен бажаючий може безкоштовно отримати головоломки.

А взагалі, перші пазли в історії були створені ще в XVIII столітті Джоном Спілсбері, гравером і картографом з Великої Британії. Спілсбері вирішив розділити карту світу на частини по контурних лініях кордонів країн і запропонував зібрати її знову. Цей винахід був не лише розвагою, а й навчальним елементом. Перші пазли виготовлялися з дорогого дерева, і використовувати їх дозволялося лише в освітніх цілях, оскільки вони були досить дорогими. Згодом дерево замінив картон, тож гра стала доступною для всіх.

Православна Церква спростувала міфи про "таємне" ім’я при хрещенні09.01.25, 10:17 • 26731 перегляд

У церковному календарі 29 січня відзначається перенесення мощей святого священномученика Ігнатія Богоносця. Ігнатій був одним із перших мужів Церкви, визначною особистістю раннього християнства, який зазнав мученицької смерті за свої переконання в період гонінь на християн у другому столітті.

Він був єпископом Антіохійської церкви, відомим своєю глибокою духовністю і відданістю церковному служінню. В 107 році його заарештувала римська влада і відправила до Рима для суду та страти. Протягом подорожі до Рима він написав кілька важливих листів до християнських громад, які стали основними текстами раннього християнства і дають глибоке розуміння його віри та духовних поглядів. У Римі Ігнатій Богоносець прийняв мученицьку смерть близько 107 року, будучи розтерзаним дикими звірами в Колізеї.

У IV столітті, за правління імператора Констанція, сина Костянтина Великого, мощі святого Ігнатія Богоносця були перенесені до Антіохії, міста, де він служив єпископом. Цей переніс став важливою подією для християн, оскільки мощі святого почали вважатися цілющими.

В цей день за новим календарем іменини відзначають Дмитро, Іван, Костянтин та Роман.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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