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Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны: что отмечают 29 января

Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны: что отмечают 29 января

Киев  •  УНН

 • 6775 просмотра

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29 января отмечается Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны, основанный после подписания Делийской декларации 1985 года. Также сегодня празднуют День пазлов, основанный Джоди Джилл в 1994 году.

Сегодня, 29 января, мир отмечает Международный день мобилизации усилий против угрозы ядерной войны - день посвященный проведению мероприятий, направленных на предотвращение ядерных конфликтов, пишет УНН.

Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны отмечается ежегодно 29 января, и его учреждение связано с важным событием в истории борьбы за ядерное разоружение - подписанием Делийской декларации в 1985 году. Этот документ был подписан в столице Индии, Нью-Дели, и положил начало международному движению за прекращение ядерной угрозы.

Делийская декларация стала основой для формирования глобальной кампании против ядерной войны и призвала к ликвидации ядерного оружия. Он был подписан несколькими государствами, среди которых были Индия, Швеция, Аргентина, Мексика, Танзания и Греция. Этот шаг был важным сигналом для мирового сообщества, что ядерная война может иметь катастрофические последствия, и что необходимо принять все меры для ее предотвращения.

Сегодня многие страны мира имеют в своем вооружении ядерное оружие, но применение его запрещено. Это связано с печальными событиями 1945 года, когда на японские города Хиросиму и Нагасаки были сброшены две бомбы, унесшие много жизней, а последствия этих событий отражаются до сих пор.

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Также, 29 января отмечается День пазлов и головоломок. Праздник основан в 1994 году Джоди Джилл - энтузиастом и создателем головоломок. Она решила сделать свой день рождения особенным, бесплатно распространяя свои головоломки под названием «Brain Baffler». Эта инициатива, сочетающая творчество и развлечение, быстро обрела популярность среди поклонников пазлов.

Праздник приобрел быструю популярность и сегодня, в этот день, на сайте Джони Джилл каждый желающий может бесплатно получить головоломки.

А вообще, первые пазлы в истории были созданы еще в XVIII веке Джоном Спилсбери, гравером и картографом из Великобритании. Спилсбери решил разделить карту мира на части по контурным линиям границ стран и предложил собрать ее снова. Это изобретение было не только развлечением, но и учебным элементом. Первые пазлы изготавливались из дорогого дерева, и использовать их разрешалось только в образовательных целях, поскольку они были достаточно дорогими. Впоследствии дерево заменил картон, поэтому игра стала доступной для всех.

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В церковном календаре 29 января отмечается перенесение мощей святого священномученика Игнатия Богоносца. Игнатий был одним из первых мужей Церкви, выдающейся личностью раннего христианства, который претерпел мученическую смерть за свои убеждения в период гонений на христиан во втором веке.

Он был епископом Антиохийской церкви, известным своей глубокой духовностью и преданностью церковному служению. В 107 году его арестовали римские власти и отправили в Рим для суда и казни. Во время путешествия в Рим он написал несколько важных писем к христианским общинам, которые стали основными текстами раннего христианства и дают глубокое понимание его веры и духовных взглядов. В Риме Игнатий Богоносец принял мученическую смерть около 107 года, будучи растерзанным дикими зверями в Колизее.

В IV веке, в правление императора Констанция, сына Константина Великого, мощи святого Игнатия Богоносца были перенесены в Антиохию, город, где он служил епископом. Этот перенос стал важным событием для христиан, поскольку мощи святого начали считаться целебными.

В этот день по новому календарю именины отмечают Дмитрий, Иван, Константин и Роман.

Алина Волянская

Алина Волянская

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