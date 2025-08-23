Міністерство соцполітики та єдності розробляє стратегію повернення українців

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності розробляє стратегію повернення українців за кордону. Для повернення людей потрібно створити певну соціальну підтримку. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін в ефірі телемарафону, передає УНН.

Для повернення людей в Україну тут в країні, ми маємо створити для них певну соціальну підтримку, те, що їм дасть можливість повернутися. Що зазвичай потрібно людям? Це безпекова ситуація, це економічна частина - робота, зайнятість. Також це культурна частина, соціальні послуги. Ми зараз займаємося тим, що розробляємо стратегію повернення українців. Тому всі ці сфери мають бути чітко прописані для того, щоб їм було куди повертатися