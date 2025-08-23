$41.220.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Міністерство соцполітики та єдності розробляє стратегію повернення українців

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності розробляє стратегію повернення українців із-за кордону. Для цього створюється соціальна підтримка, що охоплює безпеку, економіку, культуру та соціальні послуги. Також відкриваються Центри єдності за кордоном.

Міністерство соцполітики та єдності розробляє стратегію повернення українців

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності розробляє стратегію повернення українців за кордону. Для повернення людей потрібно створити певну соціальну підтримку. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін в ефірі телемарафону, передає УНН.

Для повернення людей в Україну тут в країні, ми маємо створити для них певну соціальну підтримку, те, що їм дасть можливість повернутися. Що зазвичай потрібно людям? Це безпекова ситуація, це економічна частина - робота, зайнятість. Також це культурна частина, соціальні послуги. Ми зараз займаємося тим, що розробляємо стратегію повернення українців. Тому всі ці сфери мають бути чітко прописані для того, щоб їм було куди повертатися

- розповів Улютін.

Улютін зазначив, що в міністерстві розуміють, що безпекова ситуація наразі не дає можливості думати людям про повернення саме зараз.

Уряд підтримав постанову про розвиток мережі Центрів єдності для українців за кордоном 14.07.25, 18:24 • 7544 перегляди

Ми розуміємо, що розрив між нами та ними починає збільшуватися. Для цього ми створюємо Центри єднання за кордоном. Наразі вже підписано чотири договори безпосередньо - це Чехія, Німеччина, Франція, Іспанія, де ми будемо відкривати Центри єдності. Це Центри українства, культурного єднання, освітнього єднання, це Центри активності українців за кордоном. Це те, що ми будемо робити для того, щоб вони відчували, що вони нам потрібні

- сказав Улютін.

Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном 21.08.25, 13:22 • 50877 переглядiв

Доповнення

У січні 2025 року в Міністерстві національної єдності повідомляли, що Україна не застосовуватиме жодних примусових заходів для повернення українців додому. Тоді повідомлялося, що за кордоном українців 20-25 мільйонів, в Україні - приблизно 32 мільйони.

Анна Мурашко

