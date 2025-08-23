Министерство социальной политики и единства разрабатывает стратегию возвращения украинцев
Киев • УНН
Министерство социальной политики, семьи и единства разрабатывает стратегию возвращения украинцев из-за границы. Для этого создается социальная поддержка, охватывающая безопасность, экономику, культуру и социальные услуги. Также открываются Центры единства за границей.
Министерство социальной политики, семьи и единства разрабатывает стратегию возвращения украинцев из-за границы. Для возвращения людей необходимо создать определенную социальную поддержку. Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в эфире телемарафона, передает УНН.
Для возвращения людей в Украину здесь, в стране, мы должны создать для них определенную социальную поддержку, то, что им даст возможность вернуться. Что обычно нужно людям? Это ситуация с безопасностью, это экономическая часть – работа, занятость. Также это культурная часть, социальные услуги. Мы сейчас занимаемся тем, что разрабатываем стратегию возвращения украинцев. Поэтому все эти сферы должны быть четко прописаны для того, чтобы им было куда возвращаться
Улютин отметил, что в министерстве понимают, что ситуация с безопасностью пока не дает возможности людям думать о возвращении именно сейчас.
Правительство поддержало постановление о развитии сети Центров единства для украинцев за рубежом14.07.25, 18:24 • 7544 просмотра
Мы понимаем, что разрыв между нами и ними начинает увеличиваться. Для этого мы создаем Центры единения за рубежом. Сейчас уже подписано четыре договора непосредственно – это Чехия, Германия, Франция, Испания, где мы будем открывать Центры единства. Это Центры украинства, культурного единения, образовательного единения, это Центры активности украинцев за рубежом. Это то, что мы будем делать для того, чтобы они чувствовали, что они нам нужны
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом21.08.25, 13:22 • 50877 просмотров
Дополнение
В январе 2025 года в Министерстве национального единства сообщали, что Украина не будет применять никаких принудительных мер для возвращения украинцев домой. Тогда сообщалось, что за границей украинцев 20-25 миллионов, в Украине – примерно 32 миллиона.