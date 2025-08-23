Министерство социальной политики и единства разрабатывает стратегию возвращения украинцев

Министерство социальной политики, семьи и единства разрабатывает стратегию возвращения украинцев из-за границы. Для возвращения людей необходимо создать определенную социальную поддержку. Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в эфире телемарафона, передает УНН.

Для возвращения людей в Украину здесь, в стране, мы должны создать для них определенную социальную поддержку, то, что им даст возможность вернуться. Что обычно нужно людям? Это ситуация с безопасностью, это экономическая часть – работа, занятость. Также это культурная часть, социальные услуги. Мы сейчас занимаемся тем, что разрабатываем стратегию возвращения украинцев. Поэтому все эти сферы должны быть четко прописаны для того, чтобы им было куда возвращаться