Министерство социальной политики и единства разрабатывает стратегию возвращения украинцев

Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 20315 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 20146 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 21286 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 14171 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 36072 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 30171 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 26933 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 25152 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24676 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 13839 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
После выполнения боевого задания погиб пилот МиГ-29 Сергей Бондарь
23 августа, 04:55
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto
23 августа, 06:00
Ночная атака рф дронами: что известно о последствияхPhotoVideo
23 августа, 07:59
Утренняя атака рф на Киев: полиция показала упавший дронPhoto
09:13
Китай выразил готовность направить войска в Украину в рамках миротворческой миссии - СМИ
09:52
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 07:20
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 20322 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto
23 августа, 06:00
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
23 августа, 03:30
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto
22 августа, 15:31
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
22 августа, 15:16
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 36077 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Реджеп Тайип Эрдоган
Александр Стабб
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Днепропетровская область
Сумская область
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 26935 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 17194 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 19143 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 21882 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 29480 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Доллар США
Евро
КАБ-500
КАБ-250

Министерство социальной политики и единства разрабатывает стратегию возвращения украинцев

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Министерство социальной политики, семьи и единства разрабатывает стратегию возвращения украинцев из-за границы. Для этого создается социальная поддержка, охватывающая безопасность, экономику, культуру и социальные услуги. Также открываются Центры единства за границей.

Министерство социальной политики и единства разрабатывает стратегию возвращения украинцев

Министерство социальной политики, семьи и единства разрабатывает стратегию возвращения украинцев из-за границы. Для возвращения людей необходимо создать определенную социальную поддержку. Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в эфире телемарафона, передает УНН.

Для возвращения людей в Украину здесь, в стране, мы должны создать для них определенную социальную поддержку, то, что им даст возможность вернуться. Что обычно нужно людям? Это ситуация с безопасностью, это экономическая часть – работа, занятость. Также это культурная часть, социальные услуги. Мы сейчас занимаемся тем, что разрабатываем стратегию возвращения украинцев. Поэтому все эти сферы должны быть четко прописаны для того, чтобы им было куда возвращаться

- рассказал Улютин.

Улютин отметил, что в министерстве понимают, что ситуация с безопасностью пока не дает возможности людям думать о возвращении именно сейчас.

Правительство поддержало постановление о развитии сети Центров единства для украинцев за рубежом14.07.25, 18:24 • 7544 просмотра

Мы понимаем, что разрыв между нами и ними начинает увеличиваться. Для этого мы создаем Центры единения за рубежом. Сейчас уже подписано четыре договора непосредственно – это Чехия, Германия, Франция, Испания, где мы будем открывать Центры единства. Это Центры украинства, культурного единения, образовательного единения, это Центры активности украинцев за рубежом. Это то, что мы будем делать для того, чтобы они чувствовали, что они нам нужны

- сказал Улютин.

Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом21.08.25, 13:22 • 50877 просмотров

В январе 2025 года в Министерстве национального единства сообщали, что Украина не будет применять никаких принудительных мер для возвращения украинцев домой. Тогда сообщалось, что за границей украинцев 20-25 миллионов, в Украине – примерно 32 миллиона.

Анна Мурашко

ОбществоПолитикаНаши за границей
Министерство национального единства Украины
Министерство социальной политики Украины
Франция
Чешская Республика
Испания
Германия
Украина