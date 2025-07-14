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Правительство поддержало постановление о развитии сети Центров единства для украинцев за рубежом

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Кабинет Министров Украины 14 июля поддержал постановление о создании сети Центров единства для украинцев за рубежом. Это решение закрепляет механизм реализации проекта и позволяет "Агентству национального единства" развивать сеть, которую может софинансировать Европейская комиссия.

Правительство поддержало постановление о развитии сети Центров единства для украинцев за рубежом

В понедельник, 14 июля, Кабинет Министров Украины поддержал постановление Министерства национального единства Украины, которое на государственном уровне закрепляет необходимость создания сети Центров единства украинцев за рубежом. Об этом сообщает Министерство национального единства, пишет УНН.

Это решение закрепляет на государственном уровне создание и развитие сети Центров единства для украинцев за рубежом, определяет четкий механизм реализации проекта, предоставляет возможность государственному предприятию "Агентство национального единства" запускать и развивать сеть Центров, а также создает благоприятные условия для их скорейшего запуска

- говорится в сообщении Министерства национального единства.

В ведомстве добавили, что Европейская комиссия поддержала создание Центров единства в государствах-членах ЕС в сотрудничестве с украинскими властями, в частности, определено, что они могут софинансироваться Комиссией в рамках Фонда убежища, миграции и интеграции (AMIF).

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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