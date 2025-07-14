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Уряд підтримав постанову про розвиток мережі Центрів єдності для українців за кордоном

Київ • УНН

 • 374 перегляди

Кабінет Міністрів України 14 липня підтримав постанову про створення мережі Центрів єдності для українців за кордоном. Це рішення закріплює механізм реалізації проєкту та дозволяє "Агенції національної єдності" розвивати мережу, яку може співфінансувати Європейська комісія.

Уряд підтримав постанову про розвиток мережі Центрів єдності для українців за кордоном

У понеділок, 14 липня, Кабінет Міністрів України підтримав постанову Міністерства національної єдності України, яка на державному рівні закріплює необхідність створення мережі Центрів єдності українців за кордоном. Про це повідомляє Міністерства національної єдності, пише УНН.

Це рішення закріплює на державному рівні створення та розвиток мережі Центрів єдності для українців за кордоном, визначає чіткий механізм реалізації проєкту, надає можливість державному підприємству "Агенція національної єдності" запускати та розвивати мережу Центрів, а також створює сприятливі умови для їх якнайшвидшого запуску

- йдеться в повідомленні Міністерства національної єдності.

У відомстві додали, що Європейська комісія підтримала створення Центрів єдності в державах-членах ЄС у співпраці з українською владою, зокрема, визначено, що вони можуть співфінансуватися Комісією в межах Фонду притулку, міграції та інтеграції (AMIF).

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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