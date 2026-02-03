$42.970.16
ukenru
Ексклюзив
09:16 • 136 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20 • 2680 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
07:02 • 7728 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
05:28 • 13818 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 25816 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 35879 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 26910 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 40090 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 23508 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 15881 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Сьогоднішній масований удар рф по Україні є типовою реакцією на мирні ініціативи, заявив Федір Веніславський. росія намагається нав'язати неприйнятні умови, зокрема щодо виведення українських військ з Донбасу.

"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку

Сьогоднішній масований удар рф по Україні є типовою реакцією росії на будь-які мирні ініціативи та переговорні процеси. Про це у коментарі УНН заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Я думаю, що очевидно, що це традиційний механізм реакції росіян на будь-які мирні ініціативи, на будь-які мирні перемовини. Якщо проаналізувати всі мирні перемовини чи всі ініціативи, які виходили від нас і партнерів, то напередодні таких зустрічей завжди росіяни демонстрували загострення - і атаки ракетами, і дронами, і так далі

- зазначив Веніславський.

За словами народного депутата, подібні дії є закономірною реакцією держави-агресора.

"Це природна реакція держави-терориста на будь-які мирні ініціативи. Вона демонструє, що росія хоче змусити Україну фактично піти на ті неприйнятні для України умови, які вона намагається нав’язувати, зокрема щодо виведення українських військ з Донбасу, що для нас є неприпустимим", - підкреслив Федір Веніславський.

Контекст

росія у ніч на 3 лютого здійснила прицільний удар по енергетичних об'єктах України, застосувавши понад 70 ракет та 450 ударних дронів. Атака торкнулася Києва, Сумщини, Харківщини, Київщини, Дніпровщини, Одещини та Вінниччини, поранено дев'ять осіб.

"Триває ліквідація наслідків російського удару в наших регіонах. Знову був прицільний удар саме по об’єктах енергетики: росіяни використали значу кількість балістики в комбінації з іншими ракетами – більш ніж 70 і 450 ударних дронів", - написав Президент України Володимир Зеленський у соцмережах. 

У Києві внаслідок атаки рф без тепла понад 1 100 будинків, найскладніше - у Дарницькому та Дніпровському районах, у Харкові без опалення 110 тис. абонентів, у Лозівському районі на Харківщині - понад 15 тис. абонентів.  

Нагадаємо

30 січня у мережі почали повідомляти, що розпочалося тимчасове "енергетичне перемирʼя" між Україною та росією, пов’язане з обстрілами енергетичної інфраструктури під час війни. 

Ключовою подією стала заява президента США Дональда Трампа 29 січня про те, що він особисто звернувся до глави кремля володимира путіна з проханням тимчасово не атакувати енергетику України під час сильних морозів. 

"Я особисто попросив путіна не стріляти по Києву та різних містах протягом тижня", - сказав американський лідер і додав, що російський очільник погодився це зробити.

Речник кремля дмитро пєсков підтвердив, що Дональд Трамп звернувся до володимира путіна з проханням утриматися від ударів по Києву на тиждень, нібито до 1 лютого.

До 3 лютого росіяни утримувалися від масштабних ударів по українській енергетиці. Імовірно, можна вважати, що "енергетичне перемирʼя" - завершено та росія продовжить атакувати об'єкти критичної інфраструктури.  

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 3 лютого рф здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням 71 ракети різних типів повітряного, наземного базування та 450 ударних БпЛА. 

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніПолітика
