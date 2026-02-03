"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку

Сегодняшний массированный удар рф по Украине является типичной реакцией россии на любые мирные инициативы и переговорные процессы. Об этом в комментарии УНН заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Я думаю, что очевидно, что это традиционный механизм реакции россиян на любые мирные инициативы, на любые мирные переговоры. Если проанализировать все мирные переговоры или все инициативы, которые исходили от нас и партнеров, то накануне таких встреч всегда россияне демонстрировали обострение - и атаки ракетами, и дронами, и так далее - отметил Вениславский.

По словам народного депутата, подобные действия являются закономерной реакцией государства-агрессора.

"Это естественная реакция государства-террориста на любые мирные инициативы. Она демонстрирует, что россия хочет заставить Украину фактически пойти на те неприемлемые для Украины условия, которые она пытается навязывать, в частности относительно вывода украинских войск с Донбасса, что для нас недопустимо", - подчеркнул Федор Вениславский.

Контекст

россия в ночь на 3 февраля совершила прицельный удар по энергетическим объектам Украины, применив более 70 ракет и 450 ударных дронов. Атака затронула Киев, Сумщину, Харьковщину, Киевщину, Днепровщину, Одесщину и Винниччину, ранены девять человек.

"Продолжается ликвидация последствий российского удара в наших регионах. Снова был прицельный удар именно по объектам энергетики: россияне использовали значительное количество баллистики в комбинации с другими ракетами – более 70 и 450 ударных дронов", - написал Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.

В Киеве в результате атаки рф без тепла более 1 100 домов, сложнее всего - в Дарницком и Днепровском районах, в Харькове без отопления 110 тыс. абонентов, в Лозовском районе на Харьковщине - более 15 тыс. абонентов.

Напомним

30 января в сети начали сообщать, что началось временное "энергетическое перемирие" между Украиной и россией, связанное с обстрелами энергетической инфраструктуры во время войны.

Ключевым событием стало заявление президента США Дональда Трампа 29 января о том, что он лично обратился к главе кремля владимиру путину с просьбой временно не атаковать энергетику Украины во время сильных морозов.

"Я лично попросил путина не стрелять по Киеву и разным городам в течение недели", - сказал американский лидер и добавил, что российский глава согласился это сделать.

Представитель кремля дмитрий песков подтвердил, что Дональд Трамп обратился к владимиру путину с просьбой воздержаться от ударов по Киеву на неделю, якобы до 1 февраля.

До 3 февраля россияне воздерживались от масштабных ударов по украинской энергетике. Вероятно, можно считать, что "энергетическое перемирие" - завершено и россия продолжит атаковать объекты критической инфраструктуры.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 3 февраля рф совершила комбинированный удар по Украине с применением 71 ракеты различных типов воздушного, наземного базирования и 450 ударных БпЛА.