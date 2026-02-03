$42.970.16
Эксклюзив
09:16
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
08:20 • 2650 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
07:02 • 7706 просмотра
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
05:28 • 13807 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 25803 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 35870 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 26904 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 40080 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 23503 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
2 февраля, 18:01 • 15879 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
публикации
Эксклюзивы
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Сегодняшний массированный удар рф по Украине является типичной реакцией на мирные инициативы, заявил Федор Вениславский. Россия пытается навязать неприемлемые условия, в частности, по выводу украинских войск из Донбасса.

"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку

Сегодняшний массированный удар рф по Украине является типичной реакцией россии на любые мирные инициативы и переговорные процессы. Об этом в комментарии УНН заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Я думаю, что очевидно, что это традиционный механизм реакции россиян на любые мирные инициативы, на любые мирные переговоры. Если проанализировать все мирные переговоры или все инициативы, которые исходили от нас и партнеров, то накануне таких встреч всегда россияне демонстрировали обострение - и атаки ракетами, и дронами, и так далее

- отметил Вениславский.

По словам народного депутата, подобные действия являются закономерной реакцией государства-агрессора.

"Это естественная реакция государства-террориста на любые мирные инициативы. Она демонстрирует, что россия хочет заставить Украину фактически пойти на те неприемлемые для Украины условия, которые она пытается навязывать, в частности относительно вывода украинских войск с Донбасса, что для нас недопустимо", - подчеркнул Федор Вениславский.

Контекст

россия в ночь на 3 февраля совершила прицельный удар по энергетическим объектам Украины, применив более 70 ракет и 450 ударных дронов. Атака затронула Киев, Сумщину, Харьковщину, Киевщину, Днепровщину, Одесщину и Винниччину, ранены девять человек.

"Продолжается ликвидация последствий российского удара в наших регионах. Снова был прицельный удар именно по объектам энергетики: россияне использовали значительное количество баллистики в комбинации с другими ракетами – более 70 и 450 ударных дронов", - написал Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях. 

В Киеве в результате атаки рф без тепла более 1 100 домов, сложнее всего - в Дарницком и Днепровском районах, в Харькове без отопления 110 тыс. абонентов, в Лозовском районе на Харьковщине - более 15 тыс. абонентов.  

Напомним

30 января в сети начали сообщать, что началось временное "энергетическое перемирие" между Украиной и россией, связанное с обстрелами энергетической инфраструктуры во время войны. 

Ключевым событием стало заявление президента США Дональда Трампа 29 января о том, что он лично обратился к главе кремля владимиру путину с просьбой временно не атаковать энергетику Украины во время сильных морозов. 

"Я лично попросил путина не стрелять по Киеву и разным городам в течение недели", - сказал американский лидер и добавил, что российский глава согласился это сделать.

Представитель кремля дмитрий песков подтвердил, что Дональд Трамп обратился к владимиру путину с просьбой воздержаться от ударов по Киеву на неделю, якобы до 1 февраля.

До 3 февраля россияне воздерживались от масштабных ударов по украинской энергетике. Вероятно, можно считать, что "энергетическое перемирие" - завершено и россия продолжит атаковать объекты критической инфраструктуры.  

По данным ВС ВСУ, в ночь на 3 февраля рф совершила комбинированный удар по Украине с применением 71 ракеты различных типов воздушного, наземного базирования и 450 ударных БпЛА. 

Андрей Тимощенков

