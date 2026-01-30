$42.850.08
У кремлі кажуть, звернення Трампа "утриматися від ударів по Києву" було, але нібито "до 1 лютого"

Київ • УНН

 • 318 перегляди

Речник кремля дмитро пєсков підтвердив, що Дональд Трамп звернувся до володимира путіна з проханням утриматися від ударів по Києву на тиждень, нібито до 1 лютого.

У кремлі кажуть, звернення Трампа "утриматися від ударів по Києву" було, але нібито "до 1 лютого"

У кремлі підтвердили, що президент США Дональд Трамп звернувся до глави кремля володимира путіна з "проханням утриматися від ударів по Києву на тиждень", але нібито це "до 1 лютого", про що заявив речник кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Дійсно президент Трамп звернувся з особистим проханням до президента путіна утриматися на тиждень, до 1 лютого, від завдання ударів по Києву в період створення сприятливих умов для проведення переговорів", - сказав пєсков, вказавши "от що я можу сказати по цій темі".

Доповнення

Президент США Дональд Трамп раніше заявив у Білому домі, що він попросив главу кремля володимира путіна "не обстрілювати Київ та різні міста протягом тижня, і він погодився це зробити".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що погодиться на енергетичне перемир'я, якщо росія погодиться на тижневе перемир'я, запропоноване США. кремль поки не підтверджував згоду на припинення атак.

Юлія Шрамко

