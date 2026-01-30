У кремлі кажуть, звернення Трампа "утриматися від ударів по Києву" було, але нібито "до 1 лютого"

У кремлі підтвердили, що президент США Дональд Трамп звернувся до глави кремля володимира путіна з "проханням утриматися від ударів по Києву на тиждень", але нібито це "до 1 лютого", про що заявив речник кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Дійсно президент Трамп звернувся з особистим проханням до президента путіна утриматися на тиждень, до 1 лютого, від завдання ударів по Києву в період створення сприятливих умов для проведення переговорів", - сказав пєсков, вказавши "от що я можу сказати по цій темі".

Доповнення

Президент США Дональд Трамп раніше заявив у Білому домі, що він попросив главу кремля володимира путіна "не обстрілювати Київ та різні міста протягом тижня, і він погодився це зробити".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що погодиться на енергетичне перемир'я, якщо росія погодиться на тижневе перемир'я, запропоноване США. кремль поки не підтверджував згоду на припинення атак.