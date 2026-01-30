$42.850.08
Эксклюзив
10:25 • 344 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 5908 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 14840 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
06:30 • 22898 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 30043 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 52123 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 39967 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 30920 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 54374 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 26289 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
В кремле говорят, обращение Трампа "воздержаться от ударов по Киеву" было, но якобы "до 1 февраля"

Киев • УНН

 • 400 просмотра

Представитель кремля дмитрий песков подтвердил, что Дональд Трамп обратился к владимиру путину с просьбой воздержаться от ударов по Киеву на неделю, якобы до 1 февраля.

В кремле говорят, обращение Трампа "воздержаться от ударов по Киеву" было, но якобы "до 1 февраля"

В кремле подтвердили, что президент США Дональд Трамп обратился к главе кремля владимиру путину с "просьбой воздержаться от ударов по Киеву на неделю", но якобы это "до 1 февраля", о чем заявил спикер кремля дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.

Детали

"Действительно президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву в период создания благоприятных условий для проведения переговоров", - сказал песков, указав "вот что я могу сказать по этой теме".

Дополнение

Президент США Дональд Трамп ранее заявил в Белом доме, что он попросил главу кремля владимира путина "не обстреливать Киев и разные города в течение недели, и он согласился это сделать".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласится на энергетическое перемирие, если россия согласится на недельное перемирие, предложенное США. кремль пока не подтверждал согласие на прекращение атак.

Юлия Шрамко

