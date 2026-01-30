В кремле говорят, обращение Трампа "воздержаться от ударов по Киеву" было, но якобы "до 1 февраля"

В кремле подтвердили, что президент США Дональд Трамп обратился к главе кремля владимиру путину с "просьбой воздержаться от ударов по Киеву на неделю", но якобы это "до 1 февраля", о чем заявил спикер кремля дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.

Детали

"Действительно президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву в период создания благоприятных условий для проведения переговоров", - сказал песков, указав "вот что я могу сказать по этой теме".

Дополнение

Президент США Дональд Трамп ранее заявил в Белом доме, что он попросил главу кремля владимира путина "не обстреливать Киев и разные города в течение недели, и он согласился это сделать".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласится на энергетическое перемирие, если россия согласится на недельное перемирие, предложенное США. кремль пока не подтверждал согласие на прекращение атак.