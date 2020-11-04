Марків на волі, вибори в США та реакція світу на теракт у Відні — головні події ночі

Звільнення Віталія Марківа

В Італії у вівторок оголосили вердикт Апеляційного суду, згідно з яким з нацгвардійця Віталія Марківа були зняті всі звинувачення. Три роки і 4 місяці він перебував в італійській в’язниці. Марків відбував покарання у в’язниці поблизу Мілана після того, як в липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років у’язнення. Він перебував під вартою з дня арешту в Болоньї з 30 червня 2017 року через звинувачення у вбивстві італійського репортера на Донбасі.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що звільнення українського нацгвардійця Віталія Марківа є величезною перемогою для України.

Президент України Володимир Зеленський привітав виправдальний вирок італійського суду щодо Марківа, назвавши його звільнення перемогою справедливості.

Після звільнення нацгвардієць, загорнутий в український прапор, поспілкувався з пресою. Сьогодні він повертається до України.

Вибори президента США: Байден випереджає Трампа

У США на президентських виборах, які відбулися 3 листопада, демократ Джо Байден випереджає діючого президента Америки республіканця Дональда Трампа зі значним відривом. За попередніми результатами підрахунку голосів, наразі Байден має 205 голосів в Колегії виборців, натомість Трамп — лише 100.

Попередньо Джо Байден перемагає в штатах Колорадо, Коннектикут, Род-Айленд і Нью-Йорк, в той час як Трамп отримав більшість в штатах Алабама, Арканзас, Луїзіана, Міссісіпі, Північна Дакота, Південна Дакота і Вайомінг.

Для перемоги кандидатам в президенти США необхідно отримати 270 голосів вибірників.

На загальних виборах в США, крім президента, будуть обрані віце-президент, 35 сенаторів, все 435 членів Палати представників, 13 губернаторів штатів і територій, а також місцеві органи влади. Інавгурація нового президента США відбудеться 20 січня 2021 року. Більш 100 млн американців з близько 240 млн виборців проголосували достроково.

Реакція світової спільноти на теракт у Відні

В ООН вражені терактом у Відні, внаслідок якого загинуло четверо людей, ще 25 отримали важкі пораненні. В знак солідарності з громадянами Австрії в віденському відділенні приспустили прапори держав-членів організації.

Велика Британія підвищила рівень терористичної загрози після терактів у столиці Австрії та закликала своїх громадян бути пильними.

Одна з загиблих під час теракту у Відні — громадянка Німеччини. Міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас відреагував на стрілянину в столиці Австрії, заявивши, що у Німеччині є рішучість усіма силами протистояти фанатизму і терору. Він також висловив солідарність з народом Австрії і співчуття родинам загиблих та постраждалим.

Землетрус в Туреччині

Кількість загиблих під час землетрусу, що стався 30 жовтня на заході Туреччині, зросла до 114 осіб, ще 1035 людей отримали поранення.

Турецькі рятувальники вже розібрали завали 15 з 17 зруйнованих будинків в Ізмірі. Ще у 2-х будинках роботи тривають.

Землетрус магнітудою 6,6 зафіксували на глибині 16,5 км. В результаті руйнувань зазнали не тільки території Туреччини, але й Греції.