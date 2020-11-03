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Зеленський привітав виправдальний вирок італійського суду щодо Марківа

Зеленський привітав виправдальний вирок італійського суду щодо Марківа

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав виправдальний вирок італійського суду щодо українського нацгвардійця Віталія Марківа. Про це Глава держави написав у своєму Twitter, передає УНН.

“Вітаю рішення італійського суду виправдати українського нацгвардійця Віталія Марківа. Його звільнення — це перемога справедливості! Хештег #FreeMarkiv можна залишити для історії. Дякую всій команді, яка працювала заради цієї перемоги!”, — заявив Зеленський.

У своєму Telegram-каналі Президент зазначив, що на ці кілька слів більше трьох років чекала Україна.

“Сьогодні рішенням апеляційного суду міста Мілан Віталія звільнено від усіх звинувачень — і він повертається на Батьківщину”, — написав Зеленський.

Він процитував слова Марківа з впевненістю, що Україна буде боротися за нього.

“Від самого початку я намагаюсь робити все, аби цей принцип став фундаментальним стосовно держави до людей. Аби кожен громадянин про це знав і пишався цим. Я дякую всім, хто повернув захисника України додому. Хто не просто працював, а реально бився — і за свободу Віталія Марківа, і за перемогу правди та справедливості. Це Міністрество внутрішніх справ, уповноважений з прав людини, наші дипломати, юристи, адвокати, волонтери, журналісти, громадські діячі, наша діаспора в Італії, Європі та світі! Ця новина додає всім нам сили і віри в успіх подальшої боротьби за кожного громадянина України, які досі, на жаль, незаконно перебувають в полоні або у в’язниці”, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Він перебував під вартою від дня арешту в Болоньї з 30 червня 2017 року.

На минулому, третьому, засіданні апеляційний суд прийняв новий переклад слів нацгвардійця, які доводять його невинуватість.

Як повідомляв УНН, український нацгвардієць Віталій Марків був на зв’язку з судом по інтернету і після оголошення сьогодні виправдального вироку буде звільнений із в’язниці.

Українські Національні Новини

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