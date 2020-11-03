Вирішальне засідання: Аваков приїхав на апеляційний процес у справі Марківа

“Вирішальне засідання апеляційного суду в Мілані. Ми з мамою Віталія тут. Україна не залишить свого содата!” — повідомив Аваков.

З його слів, українська сторона сподівається на виправдувальний вирок для нашого солдата.

"Сподіваємося, що це останнє рішення суду щодо Віталія Марківа, і що вирок буде виправдувальний, і цей більш ніж трирічний термін ув’язнення закінчиться. України свого солдата не лишить. Це позов не лише проти нацгвардійця, це позов проти всієї України“, - заявив Арсен Аваков, якого цитує пресслужба МВС.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова додала, що в разі, якщо апеляційний суд візьме до уваги додаткові докази, які надала українська сторона захисту, то він може знов відкласти остаточне рішення, розглянути по суті докази і потім вже надати їм оцінку та винести рішення.

“Але згідно з їх законодавством, Римським статутом, апеляційний суд може прийняти рішення, якого ми всі чекаємо, що Віталій Марків не винний, тобто повністю задовольнити його скаргу”, — сказала Людмила Денисова.

У МВС вказали при цьому, сам Віталій Марків не буде присутній на сьогоднішньому засіданні міланського апеляційного суду. Таке рішення було ухвалено тюремними керівниками відповідно до настанови італійського уряду через обмеження пересування у місті з причин пандемії.

Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Він перебуває під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017.

На минулому, третьому, засіданні апеляційний суд прийняв новий переклад слів нацгвардійця, які доводять його невинуватість.

Вирішальне засідання апеляційного суду в Мілані. Ми з мамою Віталія тут. Україна не залишить свого содата!pic.twitter.com/LhRdYkVpzp