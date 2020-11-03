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"Справа Марківа": у Мілані сьогодні продовжиться засідання апеляційного суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Сьогодні у Мілані продовжиться засідання апеляційного суду по справі нацгвардійця Віталія Марківа, яке буде присвячено дебатам між сторонами захисту та обвинувачення. Про це повідомляє пресслужба МВС, інформує УНН.

"Перед початоком дебатів суд присяжних мусить прийняти рішення про долучення чи відмову у долученні до матеріалів справи експертиз, проведених слідчими Національної поліції, які свідчать про непричетність Віталія до загибелі італійського журналіста Андреа Рокеллі. Також сторона захисту наполягатиме на долученні до матеріалів справи документального фільму, знятого італійськими та українськими журналістами - "Не у тому місті. Не у той час", який також доводить невинуватість Віталія", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, "можливо, це буде останнє засідання суду присяжних перед винесенням Віталію Марківу вироку".

"Українська сторона наполягатиме на єдино можливому справедливому вироку - зняттю всіх обвинувачень та повному виправданню Віталія Марківа. На засіданні суді сьогодні будуть присутні міністр МВС Арсен Аваков та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова", - резюмували у МВС.

Як повідомлялося, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Він перебуває під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017-го. Марківа звинувачують у загибелі італійського репортера Андреа Роккеллі та його перекладача на Донбасі у 2014 році.

Раніше на засіданні 1 жовтня суд вирішив перенести засідання на 15 і 23 жовтня, щоб перекласти всю розмову Марківа в камері заново.

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