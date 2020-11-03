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"Дело Маркива": в Милане сегодня продолжится заседание апелляционного суда

"Дело Маркива": в Милане сегодня продолжится заседание апелляционного суда

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сегодня в Милане продолжится заседание апелляционного суда по делу нацгвардейца Виталия Маркива, которое будет посвящено дебатам между сторонами защиты и обвинения. Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает УНН.

"Перед началом дебатов суд присяжных должен принять решение о присоединении или отказе в приобщении к материалам дела экспертиз, проведенных следователями Национальной полиции, свидетельствующие о непричастности Виталия к гибели итальянского журналиста Андреа Рокелли. Также сторона защиты будет настаивать на приобщении к материалам дела документального фильма, снятого итальянскими и украинскими журналистами - "Не в этом городе. Не в то время", который также доказывает невиновность Виталия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, "возможно, это будет последнее заседание суда присяжных перед вынесением Виталию Маркивым приговора".

"Украинская сторона будет настаивать на единственно возможном справедливом приговоре - снятие всех обвинений и полное оправдание Виталия Маркива. На заседании в суде сегодня будут присутствовать министр МВД Арсен Аваков и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова", - резюмировали в МВД.

Как сообщалось, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам неволи. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017-го. Маркива обвиняют в гибели итальянского репортера Андреа Роккелли и его переводчика на Донбассе в 2014 году.

Ранее на заседании 1 октября суд решил перенести заседание на 15 и 23 октября, чтобы перевести весь разговор Маркива в камере заново.

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