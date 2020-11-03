Решающее заседание: Аваков приехал на апелляционный процесс по делу Маркива

"Решающее заседание апелляционного суда в Милане. Мы с мамой Виталия здесь. Украина не оставит своего содата!" - сообщил Аваков.

По его словам, украинская сторона надеется на оправдательный приговор для нашего солдата.

"Надеемся, что это последнее решение суда в отношении Виталия Маркива, и что приговор будет оправдательный, и этот более чем трехлетний срок заключения закончится. Украина своего солдата не оставит. Это иск не только против нацгвардейца, это иск против всей Украины", - заявил Арсен Аваков, которого цитирует пресс-служба МВД.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова добавила, что в случае, если апелляционный суд примет во внимание дополнительные доказательства, которые предоставила украинская сторона защиты, он может вновь отложить окончательное решение, рассмотреть по существу доказательства и потом уже дать им оценку и вынести решение.

"Но по их законодательству, Римскому статуту, апелляционный суд может принять решение, которого мы все ждем, что Виталий Маркив не виноват, то есть полностью удовлетворить его жалобу", - сказала Людмила Денисова.

В МВД указали при этом, сам Виталий Маркив не будет присутствовать на сегодняшнем заседании миланского апелляционного суда. Такое решение было принято тюремными руководителями в соответствии с постановлением итальянского правительства из-за ограничений передвижения в городе по причине пандемии.

Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам неволи. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.

На прошлом, третьем, заседании апелляционный суд принял новый перевод слов нацгвардейца, доказывающие его невиновность.

Вирішальне засідання апеляційного суду в Мілані. Ми з мамою Віталія тут. Україна не залишить свого содата!pic.twitter.com/LhRdYkVpzp