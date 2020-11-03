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Зеленский приветствовал оправдательный приговор итальянского суда по Маркиву

Зеленский приветствовал оправдательный приговор итальянского суда по Маркиву

Киев  •  УНН

 • 13229 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал оправдательный приговор итальянского суда относительно украинского нацгвардейця Виталия Маркива. Об этом Глава государства написал в своем Twitter, передает УНН.

“Приветствую решение итальянского суда оправдать украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Его освобождение — это победа справедливости! Хэштег #FreeMarkiv можно оставить для истории. Спасибо всей команде, которая работала ради этой победы!”, — заявил Зеленский.

В своем Telegram-канале Президент отметил, что на эти несколько слов больше трех лет ждала Украина.

“Сегодня решением апелляционного суда города Милана Виталия освободили от всех обвинений — и он возвращается на Родину”, — написал Зеленский.

Он процитировал слова Маркива с уверенностью, что Украина будет бороться за него.

“С самого начала я стараюсь делать все, чтобы этот принцип стал фундаментальным в отношении государства к людям. Чтобы каждый гражданин знал об этом и гордился этим. Я благодарю всех, кто вернул защитника Украины домой. Кто не просто работал, а реально бился — и за свободу Виталия Маркива, и за победу правды и справедливости. Это Министрество внутренних дел, уполномоченный по правам человека, наши дипломаты, юристы, адвокаты, волонтеры, журналисты, общественные деятели, наша диаспора в Италии, Европе и мире! Эта новость добавляет всем нам силы и веры в успех дальнейшей борьбы за каждого гражданина Украины, до сих пор, к сожалению, незаконно находящихся в плену или в тюрьме”, — заявил Зеленский.

Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывал наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам тюрьмы. Он находился под стражей со дня ареста в Болонье с 30 июня 2017 года.

На прошлом, третьем, заседании апелляционный суд принял новый перевод слов нацгвардейця, доказывающих его невиновность.

Как сообщал УНН, украинский нацгвардеец Виталий Маркив был на связи с судом по интернету и после объявления сегодня оправдательного приговора будет освобожден из тюрьмы.

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