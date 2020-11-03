Маркив сейчас будет освобожден из тюрьмы - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Украинский нацгвардеец Виталий Маркив был на связи с судом по Интернету и после объявления сейчас, оправдательного приговора, будет освобожден из тюрьмы. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.
"Победа! Решением апелляционного суда Милана Виталий Маркив освобожден от всех обвинений ... Сам Виталий был на связи с судом по Интернету и сейчас будет освобожден из тюрьмы", - написал Антон Геращенко.
Он отметил, что они шли к этому 3 года 4 месяца и 4 дня.
"Президент Украины Владимир Зеленский, глава МВД Арсен Аваков, Людмила Денисова, адвокаты, эксперты, волонтеры, журналисты, все украинцы в Украине, в Италии, во всем мире, кто помогал бороться за справедливость по отношению к защитнику Украины - огромный вам почет и благодарность! Мое сердце переполнено гордостью за Украину!
Мы показали всему миру - что можем стоять горой и держаться вместе за справедливость и правду если уверены в своей правоте! Виталий Маркив свободен и возвращается в Украину!" - добавил Геращенко.
Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывал наказание в тюрьме возле Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам заключения. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.
На прошлом, третьем, заседании апелляционный суд принял новый перевод слов нацгвардейца, доказывающих его невиновность.