Маркив сейчас будет освобожден из тюрьмы - Геращенко

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Украинский нацгвардеец Виталий Маркив был на связи с судом по Интернету и после объявления сейчас, оправдательного приговора, будет освобожден из тюрьмы. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.