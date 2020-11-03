Марків зараз буде звільнений із в’язниці - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Український нацгвардієць Віталій Марків був на зв’язку з судом по Інтернету і після оголошення зараз, виправдального вироку, буде звільнений із в’язниці. Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН.
“Перемога! Рішенням апеляційного суду Мілану Віталій Марків звільнений від всіх обвинувачень!... Сам Віталій був на зв’язку з судом по Інтернету і зараз буде звільнений із в’язниці”, - написав Антон Геращенко.
Він зазначив, що вони йшли до цього 3 роки 4 місяці і 4 дні.
“Президент України Володимир Зеленський, глава МВС Арсен Аваков, Людмила Денисова, адвокати, експерти, волонтери, журналісти, всі українці в Україні, в Італії, в усьому світи, хто допомагав боротися за справедливість по відношенню до захисника України - величезна вам шана і подяка! Моє серце переповнене гордістю за Україну!
Ми показали всьому світу - що можемо стояти горою і триматися купи за справедливість і правду якщо впевнені в своїй правоті! Віталій Марків вільний і повертається в Україну!” - додав Геращенко.
Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Він перебуває під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017.
На минулому, третьому, засіданні апеляційний суд прийняв новий переклад слів нацгвардійця, які доводять його невинуватість.