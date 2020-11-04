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На виборах президента США Байден поки що випереджає Трампа

На виборах президента США Байден поки що випереджає Трампа

Київ • УНН

 • 17702 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. У США на президентських виборах поки що демократ Джо Байден випереджає діючого президента Америки республіканця Дональда Трампа. Про це повідомляє DW, передает УНН.

За попередніми результатами підрахунку голосів, Джо Байден перемагає в штатах Колорадо, Коннектикут, Род-Айленд і Нью-Йорк, в той час як Трамп отримав більшість в традиційно консервативних штатах Алабама, Арканзас, Луїзіана, Міссісіпі, Північна Дакота, Південна Дакота і Вайомінг.

Поки Байден зберігає перевагу, набираючи, відповідно до різних джерел, від 126 до 131 голоси в Колегії вибірників, Трамп при цьому має від 89 до 98 голосів. Однак всі ці перемоги кандидатів відповідають передвиборчим прогнозами. Ключовими для цих виборів вважаються підсумки в штаті Флорида, де Трамп має хороші шанси на перемогу, а також у штатах Джорджія, Північна Кароліна, Мічиган, Огайо, Пенсільванія і Вісконсін.

Додається, що в США закриваються виборчі дільниці в штатах Арізона, Мічиган, Вісконсин і Техас, які можуть вплинути на результат виборів. Для перемоги кандидатам в президенти США необхідно отримати 270 голосів вибірників.

Як повідомляв УНН, у США почали підводити підсумки загальнонаціональних виборів, які пройшли 3 листопада.

Нагадаємо, на загальних виборах в США, які пройшли 3 листопада, крім президента, будуть обрані віце-президент, 35 сенаторів, все 435 членів Палати представників, 13 губернаторів штатів і територій, а також місцеві органи влади. Інавгурація нового президента США відбудеться 20 січня 2021 року. Більш 100 млн американців з близько 240 млн виборців проголосували достроково на загальних виборах в США.

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