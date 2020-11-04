На выборах президента США Байден пока что опережает Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В США на президентских выборах пока что демократ Джо Байден опережает действующего президента Америки республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщает DW, передает УНН.
По предварительным результатам подсчета голосов, Джо Байден побеждает в штатах Колорадо, Коннектикут, Род-Айленд и Нью-Йорк, в то время как Трамп получил большинство в традиционно консервативных штатах Алабама, Арканзас, Луизиана, Миссисипи, Северная Дакота, Южная Дакота и Вайоминг.
Пока Байден сохраняет преимущество, набирая, согласно разным источникам, от 126 до 131 голоса в Коллегии выборщиков, Трамп при этом имеет от 89 до 98 голосов. Однако все эти победы кандидатов соответствуют предвыборным прогнозам. Ключевыми для этих выборов считаются итоги в штате Флорида, где Трамп имеет хорошие шансы на победу, а также в штатах Джорджия, Северная Каролина, Мичиган, Огайо, Пенсильвания и Висконсин.
Добавляется, что в США закрываются избирательные участки в штатах Аризона, Мичиган, Висконсин и Техас, которые могут повлиять на результат выборов. Для победы кандидатам в президенты США необходимо получить 270 голосов выборщиков.
Как сообщал УНН, в США начали подводить итоги общенациональных выборов, которые прошли 3 ноября.
Напомним, на всеобщих выборах в США, которые прошли 3 ноября, кроме президента, будут избраны вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года. Более 100 млн американцев из около 240 млн избирателей проголосовали досрочно на всеобщих выборах в США.