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Українського нацгвардійця Марківа звільнили з під арешту в Італії

Київ • УНН

 • 19345 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Українського нацгвардійця Віталія Марківа звільнили з під арешту в Італії. Про це повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Нацгвардієць, загорнутий в український прапор, поспілкувався з пресою. Його зустрів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та омбудсмен Людмила Денісова. 

Як повідомляв УНН, міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.

Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Він перебуває під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017.

Українські Національні Новини

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