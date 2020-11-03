Віталія Марківа виправдали - омбудсмен

"Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі нашого Героя, повністю виправдавши його. Справедливість є", - написала Денісова.

Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Він перебуває під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017.

На минулому, третьому, засіданні апеляційний суд прийняв новий переклад слів нацгвардійця, які доводять його невинуватість.