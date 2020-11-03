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Віталія Марківа виправдали - омбудсмен

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі нашого Героя, повністю виправдавши його. Справедливість є", - написала Денісова.

Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Він перебуває під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017.

На минулому, третьому, засіданні апеляційний суд прийняв новий переклад слів нацгвардійця, які доводять його невинуватість.

Українські Національні Новини

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