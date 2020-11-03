Виталия Маркива оправдали - омбудсмен

"Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу нашего Героя, полностью оправдав его. Справедливость есть", - написала Денисова.

Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам неволи. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.

На прошлом, третьем, заседании апелляционный суд принял новый перевод слов нацгвардейца, доказывающих его невиновность.