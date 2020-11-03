Виталия Маркива оправдали - омбудсмен

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 39310 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 116264 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 93749 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100175 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103263 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101692 просмотра

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, полностью оправдав его. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу нашего Героя, полностью оправдав его. Справедливость есть", - написала Денисова.

Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам неволи. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.

На прошлом, третьем, заседании апелляционный суд принял новый перевод слов нацгвардейца, доказывающих его невиновность.

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