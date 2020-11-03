Украинский нацгвардийця Маркива освободили из-под ареста в Италии

Нацгвардеец, завернутый в украинский флаг, пообщался с прессой. Его встретил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и омбудсмен Людмила Денисова.

Как сообщал УНН, миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, полностью оправдав его.

Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывал наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам неволи. Он находился под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.