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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 34247 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 56610 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 92336 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 99540 просмотра

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4 марта, 08:59 • 103093 просмотра

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Украинский нацгвардийця Маркива освободили из-под ареста в Италии

Украинский нацгвардийця Маркива освободили из-под ареста в Италии

Киев  •  УНН

 • 19335 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Украинского нацгвардейца Виталия Маркива освободили из-под ареста в Италии. Об этом сообщил председатель Христианского общества украинский в Италии Олесь Городецкий на своей странице в Facebook, передает УНН.

Нацгвардеец, завернутый в украинский флаг, пообщался с прессой. Его встретил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и омбудсмен Людмила Денисова.

Как сообщал УНН, миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, полностью оправдав его.

Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывал наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам неволи. Он находился под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.

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