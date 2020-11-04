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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Маркив на свободе, выборы в США и реакция мира на теракт в Вене - главные события ночи

Маркив на свободе, выборы в США и реакция мира на теракт в Вене - главные события ночи

Киев  •  УНН

 • 14180 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Сержанта Нацгвардии Украины Виталия Маркива оправдали в итальянском суде, он сегодня прилетит в Киев. На выборах президента США Джо Байден значительно опережает Трампа. Мировое сообщество отреагировало на теракт в Вене. Об этих и других новостях вечера и ночи в обзоре УНН.

Освобождение Виталия Маркива

В Италии во вторник объявили вердикт Апелляционного суда, согласно которому с нацгвардейця Виталия Маркива были сняты все обвинения. Три года и 4 месяца он находился в итальянской тюрьме. Маркив отбывал наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы. Он находился под стражей со дня ареста в Болонье с 30 июня 2017 года по обвинению в убийстве итальянского репортера на Донбассе.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что освобождение украинского нацгвардейца Виталия Маркива является огромной победой для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал оправдательный приговор итальянского суда по Маркиву, назвав его освобождение победой справедливости.

После освобождения нацгвардеец, завернутый в украинский флаг, пообщался с прессой. Сегодня он возвращается в Украину.

Выборы президента США: Байден опережает Трампа

В США на президентских выборах, которые состоялись 3 ноября, демократ Джо Байден опережает действующего президента Америки республиканца Дональда Трампа со значительным отрывом. По предварительным результатам подсчета голосов, пока у Байдена 205 голосов в Коллегии выборщиков, у Трампа — всего 100.

Предварительно Джо Байден побеждает в штатах Колорадо, Коннектикут, Род-Айленд и Нью-Йорк, в то время как Трамп получил большинство в штатах Алабама, Арканзас, Луизиана, Миссисипи, Северная Дакота, Южная Дакота и Вайоминг.

Для победы кандидатам в президенты США необходимо получить 270 голосов выборщиков.

На всеобщих выборах в США, кроме президента, будут избраны вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года. Более 100 млн американцев из около 240 млн избирателей проголосовали досрочно.

Реакция мирового сообщества на теракт в Вене

В ООН поражены терактом в Вене, в результате которого погибли четыре человека, еще 25 получили тяжелые ранения. В знак солидарности с гражданами Австрии в венском отделении приспустили флаги государств-членов организации.

Великобритания повысила уровень террористической угрозы после терактов в столице Австрии и призвала своих граждан быть бдительными.

Одна из погибших в теракте в Вене — гражданка Германии. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отреагировал на стрельбу в столице Австрии, заявив, что у Германии есть решимость всеми силами противостоять фанатизму и террору. Он также выразил солидарность с народом Австрии и соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

Землетрясение в Турции

Количество погибших во время землетрясения, произошедшего 30 октября на западе Турции, возросло до 114 человек, еще 1035 человек получили ранения.

Турецкие спасатели уже разобрали завалы 15 из 17 разрушенных домов в Измире. Еще в 2-х домах работы продолжаются.

Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксовали на глубине 16,5 км. В результате разрушениям подверглись не только территории Турции, но и Греции.

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