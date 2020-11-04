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У Великій Британії підвищили рівень терористичної загрози

У Великій Британії підвищили рівень терористичної загрози

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Велика Британія підвищила рівень терористичної загрози після терактів у столиці Австрії, внаслідок яких загинуло четверо людей. Про це у своєму Twitter повідомила глава МВС країни Приті Патель, передає УНН.

“Спільний центр аналізу тероризму змінив рівень загрози тероризму у Великобританії з істотного на серйозний. Це запобіжний захід і не ґрунтується на якійсь конкретній загрозі. Громадськість і надалі повинна бути пильною та повідомляти поліцію про будь-яку підозрілу діяльність”, — заявила Патель.

Як повідомляв УНН, теракт у Відні стався ввечері 2 листопада. У столиці Австрії кілька злочинців відкрили стрілянину в шести різних місцях міста. В результаті теракту загинули четверо осіб: двоє чоловіків і дві жінки. Одна з загиблих — громадянка Німеччини. Ще 17 осіб, в тому числі один 28-річний поліцейський, отримали поранення і зараз знаходяться в лікарнях. Семеро постраждалих — у критичному стані.

Під час теракту у Відні поліцейські вбили одного з терористів. За даними МВС Австрії, це 20-річний Фейзулай Куйт, якого раніше судили за спробу виїхати до Сирії, щоб долучитися до терористичного угруповання “Ісламська держава”. 3 листопада в місті Санкт-Пельтен в федеральній землі Нижня Австрія в рамках розслідування справи про теракт затримано двох осіб. Пізніше в місті Лінц на півночі Австрії затримали ще одного підозрюваного в терактах у Відні.

The Joint Terrorism Analysis Centre has changed the UK terror threat level from substantial to severe.

This is a precautionary measure and is not based on any specific threat.

The public should continue to remain vigilant and report any suspicious activity to the police. pic.twitter.com/XJa0gXetee

— Priti Patel (@pritipatel) November 3, 2020

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