В Великобритании повысили уровень террористической угрозы

“Совместный центр анализа терроризма изменил уровень угрозы терроризма в Великобритании с существенного на серьезный. Это мера и не основывается на какой-то конкретной угрозе. Общественность и в дальнейшем должна быть внимательной и сообщать полиции о любой подозрительной деятельности”, — заявила Патель.

Как сообщал УНН, теракт в Вене произошел вечером 2 ноября. В столице Австрии несколько преступников открыли стрельбу в шести различных местах города. В результате теракта погибли четыре человека: двое мужчин и две женщины. Одна из погибших — гражданка Германии. Еще 17 человек, в том числе один 28-летний полицейский, получили ранения и сейчас находятся в больницах. Семеро пострадавших — в критическом состоянии.

Во время теракта в Вене полицейские убили одного из террористов. По данным МВД Австрии, это 20-летний Фейзулай Кайт, которого ранее судили за попытку выехать в Сирию, чтобы присоединиться к террористической группировке “Исламское государство”. 3 ноября в городе Санкт-Пёльтен в федеральной земле Нижняя Австрия в рамках расследования дела о теракте задержаны два человека. Позже в городе Линц на севере Австрии задержали еще одного подозреваемого в терактах в Вене.

The Joint Terrorism Analysis Centre has changed the UK terror threat level from substantial to severe.



This is a precautionary measure and is not based on any specific threat.



The public should continue to remain vigilant and report any suspicious activity to the police. pic.twitter.com/XJa0gXetee

— Priti Patel (@pritipatel) November 3, 2020