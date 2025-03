Теракт у Відні: що відомо наразі

Перші повідомлення про інцидент з’явилися близько 21:00 за Києвом (20:00 за місцевим часом). Пізніше поліція офіційно повідомила, що стрілянина велася як мінімум в шести різних місцях в центрі Відня.

За словами мера міста Міхаеля Людвіга, терористи відкрили безладну стрілянину на вулиці Зайтенштеттенгассе, після чого почали рух до центру міста, по дорозі стріляючи в відвідувачів барів і ресторанів, а також в випадкових перехожих. У ЗМІ з’являлася інформація про те, що нападники захопили заручників в одному з ресторанів в центрі міста і в готелі Hilton, але вона не підтвердилася. Напад стався напередодні введення в Австрії локдауну і комендантської години через коронавірус — з 3 листопада жителі країни повинні будуть після 20:00 перебувати вдома, а бари і ресторани будуть закриті.

За даними міської поліції на ранок 3 листопада, в результаті стрілянини в Відні загинули четверо людей: двоє чоловіків і дві жінки (за останнім оновленням — ред.); ще 15 осіб, в тому числі один поліцейський, отримали поранення. Мер Відня Міхаель Людвіг заявив, що шестеро постраждалих знаходяться у важкому стані.

Скільки було нападників, поки невідомо. Wien24 повідомляє, що їх могло бути до десяти осіб. Поліція офіційно повідомила, що один з нападників був убитий в перестрілці. За даними МВС, як передає Kronen Zeitung, теракт скоїв “як мінімум один ісламістський терорист”, який симпатизував “Ісламській державі”. Видання повідомило, що один із злочинців підірвався на поясі з вибухівкою, але в поліції заявили, що це був муляж “пояса смертника”. Поліція шукає можливих спільників терориста.

* 06: 30 Uhr *

Was wir bisher über den Anschlag in der Inneren Stadt wissen : # 0211w pic.twitter.com/fRlUVI2X5O

— POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 3, 2020

Район події був оточений поліцією. Правоохоронці попросили жителів району не виходити на вулицю і не викладати фото і відео з місця події в соцмережі — а замість цього надсилати їх в правоохоронні органи. Всім ресторанам і барам було наказано закрити двері. Допомогу поліцейським в охороні об’єктів в центрі міста надають військовослужбовці.

Канцлер Австрії Себастьян Курц назвав інцидент “огидним терористичним актом”. “Ми ніколи не дозволимо тероризму залякати себе і будемо боротися з подібними нападами усіма можливими засобами”, — заявив Курц. Він подякував за роботу служби екстреної допомоги та висловив співчуття загиблим, постраждалим та їх родичам.

Кадри з місця теракту:

Attacker caught by police who carried out #terrorist attack in #vienna . #Austria #ViennaAttack #Viennashooting pic.twitter.com/JCx8AZvunK

— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) November 2, 2020