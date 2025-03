Теракт в Вене: что известно на данный момент

Первые сообщения об инциденте появились около 21:00 по Киеву (20:00 по местному времени). Позже полиция официально сообщила, что стрельба велась как минимум в шести разных местах в центре Вены.

По словам мэра города Михаэля Людвига, террористы открыли беспорядочную стрельбу на улице Зайтенштеттенгассе, после чего начали движение к центру города, по дороге стреляя в посетителей баров и ресторанов, а также в случайных прохожих. В СМИ появлялась информация о том, что нападавшие захватили заложников в одном из ресторанов в центре города и в отеле Hilton, но она не подтвердилась. Нападение произошло накануне введения в Австрии локдауна и комендантского часа из-за коронавируса — с 3 ноября жители страны должны будут после 20:00 находиться дома, а бары и рестораны будут закрыты.

По данным городской полиции на утро 3 ноября, в результате стрельбы в Вене погибли трое человек: двое мужчин и две женщины (по последному обновлению — ред.); еще 15 человек, в том числе один полицейский, получили ранения. Мэр Вены Михаэль Людвиг заявил, что шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Сколько было нападавших, пока неизвестно. Wien24 сообщает, что их могло быть до десяти человек. Полиция официально сообщила, что один из нападавших был убит в перестрелке. По данным МВД, как передает Kronen Zeitung, теракт совершил “как минимум один исламистский террорист”, симпатизировавший “Исламскому государству”. Издание сообщило, что один из преступников подорвался на поясе со взрывчаткой, но в полиции официально сообщили, что это был муляж “пояса смертника”. Полиция ищет возможных сообщников террориста.

Район происшествия был оцеплен полицией. Правохранители попросили жителей района не выходить на улицу и не выкладывать фото и видео с места происшествия в соцсети — а вместо этого присылать их в правоохранительные органы. Всем ресторанам и барам было предписано закрыть двери. Помощь полицейским в охране объектов в центре города оказывают военнослужащие.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал случившееся “отвратительным террористическим актом”. “Мы никогда не позволим терроризму запугать себя и будем бороться с подобными нападениями всеми возможными средствами”, — заявил Курц. Он поблагодарил за работу службы экстренной помощи и выразил соболезнования погибшим, пострадавшим и их родственникам.

