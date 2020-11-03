Теракт в Австрії: у відділенні ООН у Відні приспустили прапори

Високий представник Альянсу цивілізацій ООН Мігель Моратінос і голова ООН Антоніу Гутерріш засудили теракти, які сталися в центрі Відня ввечері в понеділок, 2 листопада.

Мігель Моратінос підкреслив, що подібні дії є неприпустимими і не можуть бути виправдані. І Антоніу Гутерріш, і Мігель Моратінос висловили солідарність з урядом і народом Австрії.

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У Відні знаходиться цілий ряд установ ООН, включаючи МАГАТЕ, Управління з наркотиків і злочинності, Управління по мирному використанню космічного простору і багато інших, в яких працює близько п’яти тисяч співробітників з різних країн світу. Генеральний директор віденського представництва ООН Гада Валі розпорядилася приспустити прапори держав-членів організації.

“Ніхто з тих, хто знає і любить Відень і Австрію, хто коли-небудь користувався їх гостинністю, хто завжди відчував себе в безпеці, ніколи не зможе-забути вчорашній вечір. Ми не дозволимо терористам залякати нас. Разом ми впораємося”, - написала вона в листі колегам.

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Як повідомляв УНН, теракт у Відні відбувся ввечері 2 листопада. У столиці Австрії кілька злочинців відкрили стрілянину в шести різних місцях міста. В результаті теракту загинули четверо осіб: двоє чоловіків і дві жінки. Ще 17 осіб, в тому числі один 28-річний поліцейський, отримали поранення і зараз знаходяться в лікарнях. Семеро постраждалих — у критичному стані.

Під час теракту у Відні поліцейські вбили одного з терористів. За даними МВС Австрії, це 20-річний Фейзулай Куйт, якого раніше судили за спробу виїхати до Сирії, щоб долучитися до терористичного угруповання “Ісламська держава”. 3 листопада в місті Санкт-Пельтен в федеральній землі Нижня Австрія в рамках розслідування справи про теракт затримано двох осіб. Пізніше в місті Лінц на півночі Австрії затримали ще одного підозрюваного в терактах у Відні.