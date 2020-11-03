Нападение в Вене: в зоне теракта находилось четверо украинских студентов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В зоне теракта, который состоялся 2 ноября в Вене, находилось четверо украинских студентов - они не пострадали. Гражданство жертв нападения пока неизвестно. Об этом на своей странице в Facebook написал посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает УНН.
"По состоянию на утро уже пишут о трех погибших гражданских. Информации об их гражданства пока нету. В зоне теракта, в одном из кафе, было четверо украинских студентов. С ними все хорошо", - написал Щерба.
Напомним, в понедельник в центре Вены террористы открыли стрельбу. Нападение произошло минимум в шести различных местах австрийской столицы, среди нападавших был один сторонник террористической группировки "Исламское государство".
По данным городской полиции на утро 3 ноября, в результате стрельбы в Вене погибли четыре человека: двое мужчин и две женщины; еще 17 человек, в том числе один полицейский, получили ранения. Мэр Вены Михаэль Людвиг заявил, что шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.