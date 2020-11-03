Напад у Відні: у зоні теракту перебувало четверо українських студентів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У зоні теракту, що відбувся 2 листопада у Відні, перебувало четверо українських студентів - вони не постраждали. Громадянство жертв нападу наразі невідоме. Про це на своїй сторінці у Facebook написав посол України в Австрії Олександр Щерба, передає УНН.
"Станом на ранок вже пишуть про трьох загиблих цивільних. Інформації щодо їхнього громадянства поки нема. У зоні теракту, в одному з кафе, було четверо українських студентів. З ними все добре", - написав Щерба.
Нагадаємо, у понеділок у центрі Відня терористи відкрили стрілянину. Напад стався щонайменше у шести різних місцях австрійської столиці, серед нападників був один прихильник терористичного угрупування "Ісламська держава".
За даними міської поліції на ранок 3 листопада, у результаті стрілянини у Відні загинуло четверо людей: двоє чоловіків і двоє жінок; ще 17 осіб, у тому числі один поліцейський, отримали поранення. Мер Відня Міхаель Людвіг заявив, що шестеро постраждалих знаходяться у важкому стані.