Теракт в Вене: на севере Австрии задержали подозреваемого по делу об атаке

Телеканал ORF также пишет, что в Линце по делу о теракте задержали известного исламиста. В полиции Австрии это пока не подтверждали.

Спецподразделение Cobra задержало мужчину, личность которого не раскрывается, около 10 утра по местному времени (11 часов по киевскому времени). Полиция застала подозреваемого врасплох, он не оказал сопротивления, утверждает Kronen Zeitung. Также полиция задержала одну или двух женщин, которые проходят в качестве свидетелей по делу.

Ранее 3 ноября в городе Санкт-Пёльтен в федеральной земле Нижняя Австрия в рамках расследования дела о теракте задержали двух человек, сообщает агентство APA.

Во время теракта в Вене полицейские убили одного из террористов. По данным МВД Австрии, это 20-летний Фейзулай Куйтим, которого ранее судили за попытку уехать в Сирию, чтобы примкнуть к террористической группировке “Исламское государство”.

Всего, по данным полиции, в нападении в Вене могли участвовать до четырех человек.

Теракт в Вене произошел вечером 2 ноября. Около 20:00 по местному времени преступник или несколько преступников открыли стрельбу в шести разных местах в Вене. В результате теракта погибли четверо человек: двое мужчин и две женщины. Известно, что одна из жертв теракта работала официанткой. Еще 17 человек, в том числе один 28-летний полицейский, получили ранения и сейчас находятся в больницах. Семеро пострадавших находятся в критическом состоянии.